Les primes du championnat du monde de biathlon 2024

Le championnat du monde de biathlon 2024 se dispute en ce moment en République tchèque.

Depuis ce 7 février et jusqu’au 18, la ville tchèque de Nove Mesto accueille le championnat du monde de biathlon 2024. Outre la quête des médailles d’or, d’argent et de bronze, les athlètes ont également les yeux rivés sur les primes à gagner et le prize money augmenté, comme en témoigne la répartition officielle des prix.

Un prize money augmenté aux Mondiaux de biathlon 2024

Profitant de l’augmentation générale des prix approuvée par la Fédération internationale de biathlon (IBU) il y a deux ans, les stars du biathlon à Nove Mesto bénéficieront d’une enveloppe totale de près de 1,5 million d’euros. La somme totale de 200 000 euros sera répartie entre les gagnantes et gagnants de la médaille d’or des huit épreuves individuelles. Les relais victorieux recevront quant à eux 105 000 euros. Ainsi, environ 20% de l’ensemble de la cagnotte seront remis aux nouvelles championnes et champions du monde.

Des primes pour les 30 premiers du championnat du monde de biathlon 2024

Mais les récompenses ne se limitent pas aux places sur le podium. Les positions dans le top 10 sont également lucratives. Ainsi, le ou la quatrième, bien que souvent considéré comme malchanceux, empochera tout de même 10 000 euros dans chaque épreuve individuelle. Contrairement au Championnat du monde de 2021 à Pokljuka, des prix seront attribués aux places 21 à 30 à Nove Mesto. La 21e place rapportera tout de même 1 800 euros, tandis que la 30e place recevra un modeste « lot de consolation » de 200 euros.

Les primes du championnat du monde de biathlon 2024

Le tableau des primes pour les 10 premières places des épreuves individuelles

1re Place = 25 000 euros

Place = 19 000 euros

Place = 14 000 euros

Place = 10 000 euros

Place = 8 000 euros

Place = 7 000 euros

Place = 6 000 euros

Place : 5 000 euros

Place : 4 500 euros

Place : 4 000 euros

Le tableau des primes pour les relais (hommes, femmes, mixtes) :

1re Place = 30 000 euros (4 x 7 500)

Place = 24 000 euros (4 x 6 000)

Place : 20 000 euros (4 x 5 000)

Place : 16 000 euros (4 x 4 000)

Place : 13 000 euros (4 x 3 250)

Place : 10 000 euros (4 x 2 500)

Place : 8 000 euros (4 x 2 000)

Place : 6 000 euros (4 x 1 500)

Le tableau des primes pour le relais mixte simple :

Place : 15 000 euros (2 x 7 500)

Place : 12 000 euros (2 x 6 000)

Place : 10 000 euros (2 x 5 000)

Place : 8 000 euros (2 x 4 000)

Place : 6 500 euros (2 x 3 250)

Place : 5 000 euros (2 x 2 500)

Place : 4 000 euros (2 x 2 000)

Place : 3 000 euros (2 x 1 500)