Masters 2024 de Turin. Les primes du Nitto ATP Finals 2024

Récent vainqueur à Bercy, Alexander Zverev se présente en grande forme aux Masters 2024 de Turin.

Le Nitto ATP Finals 2024, qui réunira les huit meilleurs joueurs mondiaux du circuit ATP au Pala Alpitour de Turin, voit son enveloppe financière atteindre de nouveaux sommets. Avec une dotation totale de 15,25 millions de dollars (14,18 millions d’euros), l’événement affiche une augmentation de 1,67% par rapport à l’édition 2023, s’alignant pour la première fois depuis 2015 sur les primes proposées lors des WTA Finals féminins.

Le format unique de la compétition, organisée en phase de poules suivie de demi-finales et finale, se reflète dans la structure des primes. Chaque participant est assuré de recevoir un montant de base de 331 000 dollars (307 830 euros), auquel s’ajoute une prime de 396 500 dollars (307 830 euros) par victoire en phase de groupes.

Plus de 4,5 M€ pour le champion s’il est invaincu dans le tournoi

La performance ultime, celle d’un champion invaincu tout au long du tournoi, sera récompensée par un chèque record de 4,88 millions de dollars (4,54 millions d’euros). La finale à elle seule représente une prime de 2,23 millions de dollars (2,08 millions d’euros) pour le vainqueur, confirmant le prestige de cet événement qui clôture la saison tennistique.

Cette revalorisation des primes témoigne de l'importance croissante du Masters dans le calendrier ATP, tout en maintenant son statut de tournoi le plus rémunérateur après les tournois du Grand Chelem. L'augmentation générale de 1,66% des dotations reflète la bonne santé économique du tennis professionnel masculin, malgré un contexte économique mondial incertain.

Les primes du Nitto ATP Finals 2024

Remplaçant = 155 000 dollars

Participation au tableau final = 331 000 $ (1 match = 165 500 $, 2 = 248 250 $, 3 = 331 000 $)

Victoire en phase de groupe = 396 500 $

Demi-finale = 1 123 400 $

Vainqueur = 2 237 200 $

Vainqueur invaincu = 4 881 100 $

Les participants aux Masters 2024 de Turin

Groupe Ilie Năstase

Jannik Sinner (n°1)

Daniil Medvedev (n°4)

Taylor Fritz (n°5)

Alex de Minaur (n°8)

Groupe John Newcombe

Alexander Zverev (n°2)

Carlos Alcaraz (n°3)

Casper Ruud (n°7)

Andrey Rublev (n°9)