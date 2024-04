Les primes des Masters Augusta 2024 de golf

Les Masters Augusta 2024 se disputent cette semaine.

Qui dit Masters Augusta 2024 de golf, dit tournoi de prestige et de récompenses lucratives. Chaque victoire lors d’un Tournoi des Maîtres est accompagnée d’une multitude de privilèges. La célèbre veste verte, une médaille d’or et un trophée représentant le club house de l’Augusta National ne sont que quelques-uns des avantages qui accompagnent la victoire de la compétition.

Le même prize money qu’il y a un an aux Masters Augusta 2024

Et bien sûr, une somme d’argent conséquente. Alors que le Masters Augusta 2024 de golf 2024 se dispute, voici ce qu’il faut savoir sur les primes en jeu pour les participants. Le montant total de la bourse pour le Tournoi des Maîtres 2024 devrait s’élever à 18 millions de dollars, le même chiffre qu’en 2023. Le vainqueur du Tournoi des Maîtres 2024 recevra 3,24 millions de dollars en prix (3 M€). Le reste de la bourse est réparti en fonction du classement.

3 M€ au vainqueur et un peu plus de la moitié à son dauphin

Par exemple, le deuxième recevra 1,944 million de dollars (1,8 M€) et le troisième 1,1 millions en euros, comme ce fut le cas en 2023. Jon Rahm a remporté les Masters Augusta en 2023. Brooks Koepka et Phil Mickelson ont terminé ex æquo à la deuxième place. L’édition 2024 se déroule du jeudi 11 avril au dimanche 14 avril.

Jack Nicklaus recordman de victoires dans le tournoi

Le golfeur américain Jack Nicklaus détient le record de victoires lors des Masters avec six titres. Il a remporté les éditions de 1963, 1965, 1966, 1972, 1975 et 1986. Tiger Woods est deuxième avec cinq victoires (1997, 2001, 2002, 2005, 2019). Avant d’être appelé les Masters, le tournoi s’appelait le « Augusta National Invitation Tournament ». Horton Smith a remporté la première édition en 1934 et a empoché un prix de 1 500 dollars.

Les primes des Masters Augusta 2024 de golf

1er = 3 240 000 $

2e = 1 944 000 $

3e = 1 224 000 $

4e = 864 000 $

5e = 720 000 $

6e = 648 000 $

7e = 603 000 $

8e = 558 000 $

9e = 522 000 $

10e = 486 000 $

11e = 450 000 $

12e = 414 000 $

13e = 378 000 $

14e = 342 000 $

15e = 324 000 $

16e = 306 000 $

17e = 288 000 $

18e = 270 000 $

19e = 252 000 $

20e = 234 000 $

21e = 216 000 $

22e = 201 600 $

23e = 187 200 $

24e = 172 800 $

25e = 158 400 $

26e = 144 000 $

27e = 138 600 $

28e = 133 200 $

29e = 127 800 $

30e = 122 400 $