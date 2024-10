Les nuits à plus de 1 000€ de José Mourinho à Istanbul

Depuis qu’il a signé avec le Fenerbahçe, José Mourinho vit dans un hôtel 5 étoiles où les nuits en suites se négocient à plus de 1 000 euros.

Fidèle à sa réputation de « Special One », José Mourinho ne fait pas les choses à moitié depuis son arrivée à Fenerbahçe en juin dernier. L’entraîneur portugais a choisi selon la presse anglaise, de décliner l’offre du club de lui trouver une résidence privée, préférant s’installer au prestigieux Four Seasons Hotel d’Istanbul.



Images de l'hôte Four Season où José Mourinho a pris ses quartiers Image 1 parmi 7

vcSitué sur les rives du Bosphore, cet ancien palais reconverti en hôtel cinq étoiles offre une vue imprenable sur la partie asiatique de la ville, où se trouve justement le stade Şükrü Saracoğlu de Fenerbahçe. Le prix des suites, démarrant à 1 000 livres sterling (environ 1 150 euros) par nuit, reflète le standing exceptionnel de l’établissement.

Le technicien portugais y a établi une routine bien précise. Amateur de natation matinale, il profite des piscines intérieure et extérieure de l’hôtel. Plus surprenant, malgré l’excellente cuisine turque proposée, Mourinho commande invariablement le même menu chaque soir : soupe au poulet, pizza margherita et glace, le tout accompagné d’eau gazeuse.

José Mourinho a sa petite routine turque

Cette installation luxueuse n’est pas sans rappeler son passage à Manchester United, où il avait élu domicile au Lowry Hotel. Un choix qui traduit sa volonté de se concentrer exclusivement sur son travail, profitant au passage des services haut de gamme de l’établissement, notamment le spa et les bains turcs traditionnels (hammam).

Dans un pays où, comme le souligne l’historien de l’art Serdar Gulgun, « l’invité est roi », le « Special One » semble avoir trouvé un écrin à sa mesure pour mener sa nouvelle mission sur les rives du Bosphore.