Les masses salariales des clubs des clubs du Top 14

Le Stade Toulousain domine le Top 14, y compris sur les salaires.

Le club le plus titré de l’histoire du rugby français est aussi celui qui a les plus gros moyens financiers. Ce samedi soir, le Stade Toulousain va tenter de décrocher un vingt-quatrième titre national en finale du Top 14 2024-2025, en affrontant en face, un Union Bordeaux-Bègles particulièrement revanchard.

Stade Toulousain et UBB sont deux des clubs les plus fortunés

Cette saison 2024-2025, Toulouse a le plus gros budget du championnat et progressivement, l’UBB grignote du terrain ici aussi. Ils sont aussi deux des clubs qui justifient des plus hauts salaires avec dans chaque camp une pléiade d’internationaux. Les chiffres que nous avons compilés ci-dessous sont les données officielles de la saison dernière, au bilan présenté par les équipes à la Direction nationale d’aide et de contrôle de gestion, l’autorité financière du rugby professionnel.

A l’époque, le RC Vannes évoluait encore en Pro D2, le club breton le quatrième budget et la quatrième masse salariale de l’antichambre de l’élite. En moyenne sur l’exercice 2023-2024, les quatorze formations du Top 14 avaient une masse salariale de 10,42 millions d’euros, soit l’équivalent quasi tout pile du Stade Français.

Les masses salariales des clubs du Top 14 (en 2024)

Stade Toulousain = 13,424 M€

Stade Rochelais = 12,357 M€

Racing 92 = 12,174 M€

RC Toulonnais = 11,990 M€

Montpellier Hérault Rugby = 11,947 M€

ASM Clermont Auvergne = 11,841 M€

Union Bordeaux-Bègles = 11,089 M€

Stade Français Paris = 10,348 M€

LOU Rugby = 9,756 M€

Section Paloise Béarn Pyrénées = 9,533 M€

Castres Olympique = 9,190 M€

Aviron Bayonnais Rugby Pro = 8,592 M€

USA Perpignan = 7,827 M€

RC Vannes = 3,565 M€ (en Pro D2)