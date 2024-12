Les juteux business extra-sportifs de Harry Kane

Harry Kane n’est pas seulement gagnant qu’en jouant avec le Bayern Munich. Hors des terrains, ses investissements et collaborations commerciales sont florissants.

À 31 ans, Harry Kane, capitaine de l’équipe d’Angleterre et attaquant du Bayern Munich, continue de s’illustrer autant sur le terrain qu’en dehors. Ses performances sportives s’accompagnent d’un véritable empire entrepreneurial, faisant grimper sa fortune à une centaine de millions d’euros, selon les estimations partagée par The Sun.

Le tabloïd anglais prend pour référence les documents déposés à la Companies House (l’équivalent du registre du commerce et des sociétés en France), Kane a gagné 10,8 millions de livres (13 M€) grâce à ses droits à l’image pour l’année 2023. À cela s’ajoutent 3,6 millions de livres (4,3 M€), perçus en salaires sur les premiers mois de son arrivée au Bayern Munich et une augmentation de la valeur de son entreprise immobilière, Edward James Investments Limited, qui atteint désormais 15 millions de livres en actifs (18 M€).

Des revenus de sponsoring, d’investissements et de philantropie

Ces revenus sont complétés par des partenariats prestigieux avec des marques telles que Nike (dont il a changé depuis, pour signer un contrat à vie avec l’équipementier américain Skechers), Mars, Cadbury ou encore Amazon, et par des investissements dans des entreprises innovantes comme Reflo, une marque de vêtements écologiques, et Urban Legend, spécialisée dans les donuts faibles en calories.

Au cœur de cet empire se trouve HK28 LTD, alias The Harry Kane Company. Cette structure gère ses activités dans le sport, les affaires, et même la philanthropie. Avec une équipe de neuf employés, cette société a généré 11 millions de livres (13,3 M€) en actifs pour l’année 2023. Kane ne se limite pas aux affaires lucratives. Il est également à la tête de la Harry Kane Foundation, dédiée à des initiatives éducatives et caritatives. Récemment, il a ajouté une collaboration avec 3Bears Foods GmbH, une marque de porridge, à sa liste de partenariats stratégiques.

Sur le terrain, Kane ne démérite pas. Avec un contrat à 20 millions d’euros annuels au Bayern Munich, il est assuré de toucher plus de 100 millions d’euros sur la durée de son engagement jusqu’en 2027. Une réussite économique qui fait écho à ses performances sur le terrain.