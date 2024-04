Les Girondins de Bordeaux revendiquent un bénéfice de 19M€ en 2023

Un résultat quelque peu en trompe l’oeil que le bénéfice des Girondins de Bordeaux au bilan de la saison 2023.

Voilà un bilan qui traduit difficilement les difficultés rencontrées par les Girondins de Bordeaux sur un plan financier. Alors qu’il est question d’un déficit que la presse locale annonce à 50 millions d’euros sur cet exercice et de passages devant la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG) pénibles pour les dirigeants du club et ses suiveurs, cette même DNCG dans les comptes individuels du club qu’elle publie ce mercredi, fait apparaître un bénéfice au profit des Marines, au bilan de la saison dernière.

Le plus gros bénéfices de la Ligue 2 pour les Girondins

Très exactement, un bénéfice de 19,231 millions d’euros qui est le meilleur résultat comptable de tout le championnat de Ligue 2 sur cet exercice. Par quel miracle me direz-vous, les Girondins de Bordeaux arrivent-ils à cette performance ? Parce que les comptes indiquent un « résultat exceptionnel » de 31,7 millions d’euros. Si la nature n’est pas précisée, peut-on supposer qu’il est question d’un apport de l’actionnaire du club.

Des recettes insuffisantes, mais un mercato qui compense un peu

Sans quoi, les Girondins accuseraient des pertes de plus de 44 millions d’euros à la différence entre les revenus de l’exploitation (à 32,8 millions d’euros) et les charges (77,2 millions), indépendamment des opérations sur le marché des transferts. Lequel mercato a également permis de réduire les pertes avec un solde positif de 35,8 millions d’euros.