Mbappé, Benzema… Les Français les plus bankable pour les sponsors en 2023

Kylian Mbappé appartient désormais au gratin des athlètes les plus « commercialisables » pour les marques du sport.

Kylian Mbappé grimpe dans le top 10 des athlètes les plus bankable pour les sponsors, au dernier classement 2023 publié comme chaque année par le médias spécialisé SportsPro. L’attaquant du PSG et de l’équipe de France progresse de 10 places et se hisse au 8e rang d’un palmarès dominé par l’attaquant argentin Lionel Messi.

Kylian Mbappé se classe 8e en 2023

Cinq sportifs français se glissent parmi les 125 premiers que l’on pourrait élargir à six, si l’on considère la naturalisation obtenue par le basketteur Camerouno-Franco-Etasunien, Joel Embiid. Lui est 82e avec un « marketability score » de 58,84 sur 100. Kylian Mbappé obtient pour sa part 88,22, il devance le Ballon d’or 2022 Karim Benzema, 69e, à 63,94.

Victor Wembanyama se hisse dans le top 125

Comme Mbappé appelé dans le futur à truster les premières places de ce palmarès des athlètes les influents pour les marques du sport, Victor Wembanyama est aussi dans la hiérarchie. C’est une première pour lui qui pointe au 77e rang, à 59,73 de marketability score. Antoine Griezmann (80 à 59,33) et Caroline Garcia (85e à 58,41) sont les autres sportifs nationaux au classement 2023.

Messi devant LeBron James et Alex Morgan sur le podium

Pour le dresser SportsPro a retenu un panel de 993 athlètes (contre 700 l’édition précédente), issus de 174 catégories sportives. Son marketability score repose sur trois grands points : la force de la marque, l’étendue du marché auquel l’athlète s’adresse et l’aspect économique qui englobe sa valorisation marchande ou son engagement à des causes sociétales. Le premier est noté sur 35, l’autre, 40 et le dernier, 25. Lionel Messi est cette année classé premier devant LeBron James et Alex Morgan.