Benzema, Mbappé… Les footballeurs qui gagnent le plus à la seconde

Le temps pour vous de lire cette légende et Kylian Mbappé sera riche de quelques dizaines d’euros de plus.

A peine le temps de dire « ouf » qu’ils sont riches de quelques euros de plus. Ou de lire cet article et cela se compte en dizaines voire centaines d’euros de plus. Cela rend plus parlants les chiffres qui accompagnent les footballeurs les mieux payés du monde. Parce que savoir qu’ils revendiquent plus d’une centaine de millions d’euros chaque année est une chose, le mesurer pour le commun des mortels qui ne les gagnera même pas dans toute sa vie en est une autre.

Des secondes à plus de 3 euros pour Mbappé ou Benzema

Aussi est-il plus évocateur de pointer en évidence qu’à chaque seconde, les deux footballeurs français les mieux payés dans le monde gagnent l’équivalent de 3,1 euros par seconde pour Karim Benzema et un centime de plus au profit de Kylian Mbappé. Le ratio est doublé pour ce qui concerne le joueur de Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, numéro de la planète football à la rémunération.

Onze footballeurs à plus d’un euro par seconde qui s’écoule

Sachant qu’il y a 31 536 000 secondes dans une année, ils sont onze les (heureux) footballeurs à gagner au moins 1 euros toute les secondes qui s’écoulent, en prenant pour données les chiffres annuels de Forbes que nous avons rapportés à l’échelle plus courte du temps.

Les footballeurs qui gagnent le plus à la seconde

11. Robert Lewandowwki = 1 €/seconde

10. Harry Kane = 1,1 €/seconde

9. Kevin De Bruyne = 1,2 €/seconde

8. Sadio Mané = 1,5 €/seconde

7. Mohamed Salah = 1,5 €/seconde

6. Erling Haaland = 1,7 €/seconde

5. Karim Benzema = 3,1 €/seconde

4. Kylian Mbappé = 3,2 €/seconde

3. Neymar = 3,3 €/seconde

2. Lionel Messi = 4 €/seconde

1. Cristiano Ronaldo = 7,7 €/seconde