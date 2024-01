Les footballeurs les plus chers de 30 pays selon Football Benchmark

Kylian Mbappé est le joueur français le plus cher sur le mercato.

Selon l’expertise des spécialistes de Football Benchmark la branche du groupe KPMG, le classement des joueurs les plus chers de 30 pays différents à travers le monde, met en avant le joueur de Manchester City, Erling Haaland, comme le plus coté du moment sur le marché des transferts. La liste présente dix joueurs évalués à plus de 100 millions d’euros, témoignant de l’envolée des frais de transfert ces dernières années.

Dix joueurs valorisés à plus de 100 millions d’euros

Recruté pour 103 millions d’euros l’été dernier par le Real Madrid, l’Anglais Jude Bellingham suit Haaland avec une valeur a atteignant désormais 170,5 millions d’euros après un début de carrière remarquable en Espagne, avec 18 buts et 8 passes décisives en 26 matchs. Vinicius Jr, coéquipier de Bellingham à Madrid, occupe la troisième place avec une valeur de 160,7 millions d’euros, suivi de près par Kylian Mbappé et Jamal Musiala.

Mbappé valorisé à plus de 150 M€ pourra partir libre cet été

Valorisé à plus de 150 millions d’euros sur ce mercato de l’hiver 2024, Kylian Mbappé peut néanmoins négocier librement et sans le paiement d’une indemnité sur le transfert son départ du Paris Saint-Germain, au terme de son contrat qui s’achève au soir du 30 juin prochain. Le Real Madrid notamment, espère pouvoir le recruter.

1. Erling Haaland = Norvège (194,3 M€)

2. Jude Bellingham = Angleterre (170,5 M€)

3. Vinicius Jr = Brésil (160,7 M€)

4. Kylian Mbappe = France (151,3 M€)

5. Jamal Musiala = Allemagne (139,8 M€)

6. Pedri = Espagne (119,5 M€)

7. Victor Osimhen = Nigeria (117,5 M€)

8. Fede Valverde = Uruguay (108,8 M€)

9. Julian Alvarez = Argentine (105,1 M€)

10. Rafael Leao = Portugal (104,2 M€)

11. Josko Gvardiol = Croatie (99,8 M€)

12. Khvicha Kvaratskhelia = Georgie (90,9 M€)

13. Frenkie de Jong = Pays-Bas (90,2 M€)

14. Nicolo Barella = Italie (84 M€)

15. Dominik Szoboszlai = Hongrie (80,4 M€)

16. Jeremy Doku = Belgique (80,3 M€)

17. Mohamed Salah = Egypte (76,4 M€)

18. Luis Diaz = Colombie (74,9 M€)

19. Alexander Isak = Suède (74,5 M€)

20. Achraf Hakimi = Maroc (73,2 M€)

21. Evan Ferguson = Irlande (72,1 M€)

22. Moises Caicedo = Equateur (69,3 M€)

23. Dusan Vlahovic = Serbie (68,6 M€)

24. Alphonso Davies = Canada (68 M€)

25. Benjamin Sesko = Slovénie (66,7 M€)

26. Rasmus Hojlund = Danemark (66,5 M€)

27. Kim Min-jae = Corée du Sud (65 M€)

28. Kaoru Mitoma = Japon (55,7 M€)

29. Santi Gimenez = Mexique (48,4 M€)

30. Hakan Calhanoglu = Turquie (39,1 M€)