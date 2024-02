Les équipes du foot féminin européen qui gagnent le plus d’argent

Le PSG a gagné 3,7 millions d’euros avec son équipe féminine, la saison dernière.

Les clubs de football féminin européens gagnent de plus en plus d’argent, avec une augmentation moyenne de 61% des revenus des 15 premiers clubs étudiés par le cabinet Deloitte, sur les résultats comptables de la saison 2023. Un écart se creuse toutefois entre les géants et les autres.

Le FC Barcelone numéro un sur les revenus produits

Le FC Barcelone conserve la première place du classement avec des revenus en hausse de 74% à 13,4 millions d’euros, suivi de Manchester United (8 millions d’euros) et du Real Madrid, auteur d’une progression spectaculaire de 416% à 7,4 millions d’euros. Il convient toutefois de noter que les données qui concernent l’Olympique Lyonnais ne sont pas connues ; il est certain sinon que les Fenottes pointeraient dans le top 15, elles qui dominent la discipline en nombre de titres gagnés (8 victoires en Ligue des champions, un record).

Les droits TV pèsent moins sur le business des clubs

A cette absence près, la présence de huit clubs de la Women’s Super League anglaise dans le top 15 souligne la montée en puissance du championnat britannique, avec Liverpool, Everton et West Ham aux portes du top 10. Contrairement au football masculin, où les droits de diffusion dominent, les clubs féminins ne tirent que 20% de leurs revenus de cette source. La part commerciale représente 58% et les recettes de matchday 22%.

Le PSG dans le top 15, les données de l’OL ne sont pas connues

Si la croissance est globalement positive, l’écart entre les clubs leaders et les autres se creuse. Avec des moyens financiers supérieurs, ils peuvent attirer les meilleurs talents et consolider leur domination. Cette tendance devra être surveillée pour assurer un développement durable et équilibré du football féminin à l’échelle européenne.

Ce que gagnent les équipes du foot féminin en Europe

FC Barcelone = 13,4 M€

Manchester United = 8 M€

Real Madrid = 7,4 M€

Manchester City = 5,3 M€

Arsenal = 5,3 M€

Chelsea = 4,1 M€

Paris Saint-Germain = 3,7 M€

Eintracht Frankfurt = 3,6 M€

Bayern Munich = 3,1 M€

Tottenham = 2,6 M€

Liverpool = 2,1 M€

Benfica = 1,5 M€

Everton = 1,3 M€

West Ham = 1,3 M€

Juventus = 1,2 M€