Les effectifs de la Ligue 1 qui valent plus cher qu’en début de saison

Après le mercato de l’hiver, que valent les effectifs de la Ligue 1 ?

La deuxième mi-temps de la saison 2023-2024 de Ligue 1 débute officiellement, maintenant que le mercato de l’hiver est passé, figeant une fois pour toute les 18 effectifs des clubs du championnat. Le foot français a signé le marché des transferts le plus dépensier de janvier, toute autre ligue professionnelle confondues, néanmoins il n’a pas permis à toutes les équipes de valoriser l’ensemble.

Seuls le PSG, l’OM, le FC Nantes et Rennes se dévalorisent

Nous avions fait le point en début d’exercice au premiers jours de septembre, après la fin du mercato estival. En prenant pour base la valeur marchande des équipes sur la plateforme Transfermarkt. Après ce mois de janvier, voilà compilé ci-dessous et en page suivante, les nouvelles valorisations et leur évolution sur cinq mois.

L’OGC Nice et le Stade Brestois primés pour leur début de saison

La majorité progresse, seuls le PSG, l’OM, le FC Nantes et le Stade Rennais régressent. Et Clermont est demeuré à l’identique. Pour les autres, il y a ceux qui voient la cote marchande de leurs collectifs augmenter au bénéfice des recrues enregistrées et d’autres qui profitent des dernières mises à jours et d’un début de saison sportif positif. C’est par exemple les cas de l’OGC Nice (le club qui se bonifie le plus en Ligue 1), ou du Stade Brestois ; ce dernier n’ayant quasiment pas bougé en janvier, à l’exception de l’arrivée sur le fil du jeune latéral monégasque Antonin Cartillier, en prêt.

Comparatif de la valorisation des équipes de Ligue 1 sur le mercato entre le début et la mi-saison 2023-2024

Club Valeur marchande en septembre Valeur marchande en février Différence OGC Nice 228,1 M€ 266,5 M€ + 38,4 M€ Olympique Lyonnais 201,85 M€ 236,3 M€ + 34,45 M€ Toulouse FC 56,75 M€ 85,6 M€ + 28,85 M€ Stade de Reims 90,8 M€ 114,45 M€ + 23,65 M€ Strasbourg 101,95 M€ 123,55 M€ + 21,6 M€