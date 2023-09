Combien valent désormais les effectifs de la Ligue 1 sur le mercato ?

Qiue valent les collectifs de la Ligue 1 saison 2023-2024 sur le marché des transferts ?

Le mercato estival 2023 est désormais terminé et les effectifs des clubs de Ligue 1 sont désormais connus. L’occasion de faire le point sur la valeur marchande de chacun, estimée par le site Transfermarkt. C’est toujours le Paris Saint-Germain qui conserve la tête du classement avec une valorisation totale de 1,09 milliard d’euros.

Le PSG devant l’ASM, le Stade Rennais et l’OM

Les départs de Lionel Messi, Neymar, Icardi ou Parades ont notamment été compensés par des renforts 100% équipe de France : Lucas Hernandez (45 M€), Ousmane Dembélé (50 M€) et Randal Kolo-Muani (90 M€). L’AS Monaco est deuxième avec une valeur marchande de 331,8 millions d’euros. Les Monégasques ont été très actifs sur le mercato, recrutant notamment Folarin Balogun (30 M€) d’Arsenal et Denis Zakaria (20 M€) de la Juventus.

Le collectif du PSG vaut plus de trente fois celui du FC Metz

Le Stade Rennais complète le podium des collectifs de cette Ligue 1 2023-2024 les plus chers, à 275,15 millions d’euros, devant L’Olympique de Marseille avec une valeur marchande estimée à 256,35 millions d’euros. Plus de la moitié des 18 équipes du championnat (10 sur 18) dépassent les 100 millions d’euros en valorisation. le FC Metz a la plus faible à 34,85 millions d’euros. Transfermarkt estime le groupe du Paris Saint-Germain a plus de trentre fois plus cher que celui du promu grenat.

Le RC Lens dans la moyenne des effectifs de la Ligue 1 sur le mercato

Au cumul, les formations de l’élite du football national sont valorisées à 3,53 milliards d’euros soit une moyenne par effectif à 196 millions d’euros, comme les vaut le RC Lens.

Paris Saint-Germain = 1,09 milliard d’euros

AS Monaco = 331,8 millions d’euros

Stade Rennais = 275,15 millions d’euros

Olympique de Marseille = 256,35 millions d’euros

OGC Nice = 228,1 millions d’euros

LOSC Lille = 207,8 millions d’euros

Olympique Lyonnais = 201,85 millions d’euros

RC Lens = 195,65 millions d’euros

FC Nantes = 111,13 millions d’euros

RC Strasbourg Alsace = 101,95 millions d’euros

FC Lorient = 92,9 millions d’euros

Stade de Reims = 90,8 millions d’euros

Montpellier Hérault SC = 87,45 millions d’euros

Stade Brestois 29 = 65,95 millions d’euros

Toulouse FC = 56,75 millions d’euros

Clermont Foot 63 = 51,45 millions d’euros

Le Havre AC = 49,2 millions d’euros

FC Metz = 34,85 millions d’euros