Depuis Cristiano Ronaldo la Juve a perdu presque un milliard d’euros !

La Juventus paie cher le passage de Cristiano Ronaldo, même si les errances actuelles ne sont bien sûr pas toutes imputables au Portugais.

Une totale réussite pour le Real Madrid autant qu’un fiasco pour la Juventus Turin. C’est le résumé succinct de l’expérience Cristiano Ronaldo pour les uns et les autres. Tandis qu’avec le Real Madrid, le Portugais a tout connu et tout gagné, sous le maillot de la Juventus, il a surtout laissé un club en déliquescence financière depuis son passage.

Cristiano Ronaldo a rejoint la Juventus FC le 10 juillet 2018. A l’époque, les Bianconeri sortaient de trois exercices comptables consécutifs positifs : en 2015 (+2,3 M€ net), en 2016 (+4,1 M€), puis en 2017 (+42,6 M€). Depuis, c’est la chute. Economiquement, la Vieille Dame n’a jamais pu amortir les 31 millions d’euros net annuels du salaire du joueur.

Entre désillusions sportives et financières, la Juventus perd des plumes

Encore aujourd’hui, le club et CR7 traînent-ils un différent d’arriérés de 10 millions d’euros que réclament le quintuple Ballon d’or. S’il a finalement quitté la Juventus FC après trois ans, la formation turinoise ne s’en est pas remise. Ni financièrement, ni sportivement d’ailleurs, puisqu’elle n’a plus été championne depuis 2020 et à part une coupe nationale gagnée la saison dernière, elle a échoué à se qualifier pour la lucrative Ligue des champions, en 2023-2024.

Les conséquences budgétaires sont catastrophique. Entre 2018 et le dernier bilan au 30 juin 2024, la Juventus a perdu 921,4 millions d’euros net. Et chaque saison a été déficitaire. De 39,9 millions en 2019, 92,5 millions l’année suivante, puis 226,8 millions en 2021, 239,3 millions en 2022 et encore 123,7 millions pour 2023 jusqu’à 199,2 millions d’euros au bilan de la dernière saison achevée.

Néanmoins la Vieille Dame garde confiance et optimisme dans sa capacité à renouer avec les bénéfices, notamment souten u par son retour en C1, cette saison 2024-2025.