Les clubs de Ligue 1 les plus dépensiers après un mois de mercato

Moussa Niakhaté est à ce stade du mercato, le joueur le plus cher de la Ligue 1.

Les étés se suivent, mais à Lyon ils diffèrent du tout au tout. Autant la saison dernière, les Gones ont pris du retard à l’allumage, que le club a compensé sur un mercato de l’hiver dispendieux, autant cette fois, l’OL s’y prend tôt. Très tôt. Beaucoup plus vite que ses concurrents en Ligue 1. Et avec force, quand la majorité est frileuse, tenue en cela par la grande incertitude qui règne autour des droits TV.

L’OL a autant investi que tout le reste de la Ligue 1 réuni

Son bilan face à la DNCG cette fois franchi sans encombre, l’Olympique Lyonnais a, à la fois levé les options d’achat sur les joueurs à conserver, puis il s’est renforcé. Le défenseur Moussa Niakhaté, recruté en provenance de Nottingham Forest, n’est nul autre que le nouveau joueur le plus cher de l’histoire du club, à 31,9 millions d’euros l’indemnité de son transfert. Ça pose les ambitions de l’équipe.

Niakhaté, recrue la plus chère, des Gones et de la Ligue 1 à ce stade

A lui seul, l’Olympique Lyonnais a investi autant après un mois de mercato que tout le reste de la Ligue 1 réuni ; 83,7 millions d’un côté, 86,4 millions cumulés de l’autre. Et encore, beaucoup des transferts finalisés dans le sens des arrivées, sont des levées d’options d’achats. Du côté des individualités, Niakhaté on l’a dit est la recrue la plus chère de Lyon, mais aussi jusqu’ici du championnat de France, devant son partenaire Orel Mangala à 23,4 M€ (qui lui était déjà associé en Angleterre) et le nouveau gardien du PSG, Matvey Safonov, contre une indemnité de 20 millions d’euros.

Lyon = 83,7 M€ (Niakhaté, Mangala, Benrahma, Abner, Baldé)

Marseille = 22,5 M€ (Koné, Meïté)

Paris = 20 M€ (Safonov)

Monaco = 11 M€ (Kehrer)

Nantes = 10 M€ (Abline)

Lens = 7 M€ (Chávez, Koffi)

Strasbourg = 5,2 M€ (Perea)

Nice = 4 M€ (Sanson)

Rennes = 3 M€ (Abline, Jaouab)

Auxerre = 2 M€ (Coulibaly)

Brest = 1,7 M€ (Le Cardinal)

Lille = –

Reims = –

Montpellier = –

Sant-Etienne = –

Toulouse = –

Angers = –

Le Have = –