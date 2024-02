Les détails du contrat de naming de l’Adidas Arena

La nouvelle Arena de la Porte de la Chapelle porte le nom de son sponsor titre Adidas pour au moins 5 ans.

Le seul équipement construit dans Paris intramuros pour les Jeux Olympique 2024 a officiellement ouverts ses portes ce dimanche Porte de la Chapelle dans le 18e arrondissement, et accueillera dans la soirée, sa première rencontre officielle avec le match du Paris Basket, qui va devenir l’équipe résident, face à Saint-Quentin en Betclic Elite.

Adidas premier namer de la nouvelle Arena Porte de la Chapelle

Elle s’appelle l’Adidas Arena, elle porte le nom de son premier namer qu’est l’équipementier allemand. C’est aussi une première pour la marque aux 59 200 collaborateurs partout dans le monde et 22,5 milliards de chiffre d’affaires en 2022, que d’associer son nom à celui d’une enceinte sportive.

Un contrat de 5 ans à 2,1 millions d’euros par an

Pour en avoir le droit, la marque s’est engagée, tel que l’a appris Sportune, à payer une redevance proche de 2,1 millions d’euros annuels. Et dans cette enveloppe, 200 000 euros seront directement injectés au profit du tissu associatif local. Car le deal prévoit qu’Adidas s’implique dans la vie sportive du quartier et plus largement du 18e arrondissement, en pleine transformation depuis le début des travaux qui s’étendent de plus en plus au-delà de la salle.

Une partie dédiée au développement du tissu sportif et associatif

« Adidas s’engage dès septembre 2024 pour les habitants et associations du quartier via des entraînements, des cessions de coaching, des runs… Mais aussi en offrant un terrain de jeu idéal pour pratiquer ses passions dans les meilleures conditions », détaille Mathieu Sidokpohou, le directeur général d’Adidas en Europe.

Une collaboration nouée avec Paris Entertainment Company

L’équipementier, numéro deux mondial de son secteur, s’y est engagé auprès de la ville de Paris et en collaboration directe avec la branche Paris Entertainment Company qui assure l’exploitation de l’Accor Arena et du Bataclan, en plus à compter de ce jour, de l’Adidas Arena.