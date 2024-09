La Premier League est sans équivalence au niveau des recettes, mais aussi des dépenses de ses équipes.

Plus que jamais les écarts se creusent. Moins peut-être avec les autres pays du Big-5 que la Ligue 1 en France, qui souffre d’un intérêt bien moindre, à la fois des commanditaires du football et des diffuseurs de la TV.

La Premier League anglaise jouit de contrats mirobolants

Alors que le championnat de France élite vient de réussir, avec peine, à boucler les négociations auprès de deux diffuseurs (DAZN et BeIn Sports), pour quelques 660 millions d’euros de droits domestiques annuels, la Premier League en gagne presque le triple (environ 2 milliards annuels) et jusqu’à plus de 3 milliards au cumul des cessions internationales.

Difficile voire impossible dans ce contexte de lutter à armes égales. En Angleterre, les vingt clubs de l’élite dépassent tous les 100 millions d’euros de budgets prévisionnels d’après nos chiffres à Sportune qui, pour majorité, sont des prévisionnels basés sur les déclarations des comptes des saisons 2024 ou 2023.

Un budget moyen par clubs à plus de 300 M€ en 2024-2025

Plus riches que jamais les équipes anglaises et de surcroît, il y a une vraie forme de concurrence à plusieurs strates entre les grosses cylindrées, celles du ventre mou et les plus modestes. Cela tranche notamment avec la France où le Paris Saint-Germain est ultra-dominant sportivement, parce qu’il a des moyens infiniment supérieurs aux autres.

Les formations de la Premier League saison 2024-2025 cumulent presque 7 milliards d’euros en budgets prévisionnel pour une moyenne proche de 340 millions d’euros par club. C’est l’équivalent proche des Magpies de Newcastle.

Les budgets des clubs de la Premier League en 2024-2025

Club Budget 2024-25 Manchester City 860 M€ Manchester United 780 M€ Liverpool 700 M€ Tottenham 665 M€ Chelsea FC 610 M€

