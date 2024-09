Le Parc des Princes était le plus rempli à l’occasion de la 3e journée de Ligue 1.

A l’évidence, il ne pouvait être mieux que le week-end dernier qui a marqué un record d’affluences historique en Ligue 1, avec une moyenne de 36 652 spectateurs par match, selon les chiffres officiellement communiqués par la Ligue de football professionnel. Néanmoins, cette troisième journée du championnat de France élite est meilleure que la première, sur les affluences des neuf matchs.

Après le record de la précédente journée, la 3e est plus modeste

C’est qu’à la reprise, aucun des clubs évoluant dans les plus grands stades recevaient. Cela a donc donné une moyenne inférieure à 19 000. Celle de la 3e levée est légèrement supérieure à 20 000 (20 786), d’après les chiffres communiqués ce lundi matin par le journal L’Equipe, qui ne sont ici que des estimations. Les résultats se lisent en trois segments : le PSG et l’OL qui ont joué en prime time, les premiers ce dimanche pour clore la journée, les Gones vendredi pour l’ouvrir. Ils ont évolué devant plus de 40 000 spectateurs.

Suit derrière le plus gros des rencontres, dans une fourchette entre 13 000 et 20 000 environ, puis deux matchs à moins de 10 000, à Angers et Monaco. La prochaine journée, avec Saint-Etienne, Marseille, Paris ou Lens qui reçoivent devraient logiquement gonfler les statistiques.

Les affluences de la 3e journée de Ligue 1

Lille – Paris-SG = 45 434

Lyon – Strasbourg = 43 805

Le Havre – Auxerre = 19 715

Toulouse – Marseille = 19 178

Brest – Saint-Étienne = 14 885

Montpellier – Nantes = 13 000

Reims – Rennes = 12 856

Angers – Nice = 9 168

Monaco – Lens = 9 030

