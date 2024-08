C’était un cinquantième match consécutif à guichets fermés pour le RC Lens.

D’une première journée faiblarde à une autre plus proche des standards records. Entre la première et la deuxième levée de la saison 2024-2025 de Ligue 1, l’affluence cumulée dans les neuf stades a quasiment doublé, rien que ça, en passant de 165 316 à 327 291. Et d’une moyenne par match de 18 368 à 36 366 ce week-end, selon les chiffres relevés par L’Equipe.

Les 7 clubs au stade les plus grands recevaient en même temps

L’explication à cela tient bien évidemment à la nature des oppositions, les septs clubs possédant les stades à la plus forte capacité du championnat recevaient en même temps. Et encore le nombre a-t-il forcé en limite par des restrictions comme au stade Geoffroy-Guichard de l’AS Saint-Etienne où Le Havre s’est rendu samedi.

50e match consécutif à guichets fermés pour le RC Lens

Ailleurs, beaucoup ont fait le plein. Comme le Vélodrome de l’OM, pour la visite du Stade de Reims ce dimanche en soirée. Ou le RC Lens, qui a signé à Bollaert son cinquantième match consécutif à guichets fermés. Une performance exceptionnelle qui témoigne, si besoin en était, de la fidélité indéfectible des fans pour leur Racing.

Les affluences de la 2e journée de Ligue 1

Marseille – Reims = 63 841

Lyon – Monaco = 54 392

Paris-SG – Montpellier = 46 000

Lens – Brest = 37 435

Lille – Angers = 36 906

Nantes – Auxerre = 31 077

Nice – Toulouse = 21 656

Strasbourg – Rennes = 19 026

Saint-Étienne – Le Havre = 16 958