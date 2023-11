OM, PSG, OL, RC Lens: Les affluences de la 11e journée de Ligue 1

L’Orange Vélodrome a fait le plein pour la visite du Losc, mais l’OM a buté sur Lille (0-0).

Paradoxalement, la journée la moins prolifique en buts (13 au total), cette saison 2023-2024 fut la plus suivie en tribunes, par les supporters des clubs de la Ligue 1. Il y avait au cumul, selon le chiffre donné par L’Equipe ce lundi matin, 282 913 spectateurs dans les enceintes de l’élite du football professionnel français, soit une moyenne à plus de 31 000 (31 435), une première dans cet exercice sportif.

L’OM, l’OL et le PSG recevants, journée record sur les affluences en Ligue 1

C’est non loin de l’équivalence du match entre Nantes et Reims à la Beaujoire, dimanche. Cette affluences record pour la saison s’explique facilement par le fait que recevaient en même temps, l’Olympique de Marseille (le Losc au Vélodrome), l’Olympique Lyonnais (le FC Metz au Groupama Stadium) et le Paris Saint-Germain (Montpellier HSC au Parc des Princes), qui ont les stades les plus grands du championnat.

L’AS Monaco fait le plein à l’extérieur, moins dans son stade Louis II

Ce n’est que la deuxième fois de la saison que ce scénario se produit, depuis la cinquième jusqu’alors justement record sur le nombre total (276 122), et encore l’OL n’avait-il cette journée là réuni « que » 35 507 face au Havre, mais Lens avait élevé la moyenne contre Metz devant 37 988 spectateurs. Monaco, pourtant si soutenu loin de ses bases, n’a pas franchi les 10 000 spectateurs ce dimanche encore. Mais il remonte sa moyenne, après les 6 200 spectateurs enregistrés précédemment pour la visite de Metz.

Les affluences de la 11e journée de Ligue 1

Marseille – Lille = 63 674

Paris – Montpellier = 47 647

Lyon – Metz = 42 040

Nantes – Reims = 33 621

Strasbourg – Clermont = 25 039

Toulouse – Le Havre = 23 060

Nice – Rennes = 22 430

Lorient – Lens = 16 599

Monaco – Brest = 9 450