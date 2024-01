Les 5 agents les plus puissants du football en 2024

Qui dit agents sportifs influents dit bien souvent Jorge Mendes en premier de liste

Le mercato est leur terrain de jeu favori. Et l’occasion pour elles et eux de gonfler le business. Surtout pour les cinq compilés ci-dessous qui représentent certains des meilleurs joueurs de la planète. Pas tous, car quelques-uns d’entre eux comme le plus titré du football, Lionel Messi ou la star française de la discipline, Kylian Mbappé s’en remette à l’entourage familial pour gérer leurs intérêts sportifs.

Voilà ci-dessous les cinq agents les plus puissants et influents du football en cette saison 2023-2024.

Les 5 agents les plus puissants du football en 2024

Jorge Mendes (Gestifute) :

Jorge Mendes est l’agent le plus connu du monde du football. Il est étroitement liée aux carrières de Cristiano Ronaldo et du coach José Mourinho. Il représente des joueurs de premier plan comme Bernardo Silva ou Ruben Dias ou Darwin Nuñez. En France, il est notamment le conseil de plusieurs membres du PSG : Manuel Ugarte, Gonçalo Ramos, Vitinha, Bradley Barcola, Marco Asensio, Danilo Pereira. Il est aussi implanté au Losc avec Ivan Cavaleiro, Tiago Santos et la pépite défensive, Leny Yoro.

Jonathan Barnett (CAA Stellar) :

Connu pour représenter l’ancien footballeur Gareth Bale, Jonathan Barnett a été élu par Forbes comme l’agent le plus puissant du monde en 2019. En tant que propriétaire de Stellar Group, il compte parmi ses clients des joueurs de renom tels que Eduardo Camavinga et Jack Grealish. En Ligue 1, il est associé à Presnel Kimpembe (PSG), Mohammed Salisu (AS Monaco), ou le convoité Adrien Truffert (Stade Rennais), parmi d’autres. Selon les données de Transfermarkt, son agence détient la valeur marchande cumulative la plus élevée.

Rafaela Pimenta (One Sarl) :

Depuis le décès du très influent Mino Raiola, l’avocate Rafaela Pimenta a pris le relai de ses actifs joueurs. Son rôle était déjà crucial pendant la croissance de l’empire Raiola. Elle a été fondamentale dans des opérations remarquables, notamment en menant le transfert d’Erling Haaland vers Manchester City. C’est elle qui gère aux intérêts de Paul Pogba qu’elle épaule en cette période trouble. Jean Onana, l’une des recrues de l’hiver de l’Olympique de Marseille la compte aussi à ses côtés.

Ryan Harper (Wasserman) :

Avec une valeur totale de marché de joueurs seulement surpassée par Stellar Group, Wasserman compte parmi ses clients des joueurs tels que Fédérico Valverde, Nathan Aké, John Stones ou Alejandro Grimaldo. Selon Transfermarkt, Wasserman gère 875 footballeurs, avec une valeur totale de marché de 1,70 milliard d’euros. Particulièrement implantée en Angleterre et en Espagne, elle a le jeune Lesley Ugochukwu de Chelsea dans son pool d’athlètes.

Pini Zahavi (Gol International Ltd) :

Il a la réputation de débloquer les opérations les plus complexes, Pini Zahavi est un poids lourd dans le monde des agents. Il a souvent agi comme intermédiaire, Lewandowski étant son client le plus notable. Ancien conseiller de Roman Abramovich à Chelsea et figure clé dans le transfert de Neymar au PSG, Zahavi a été décisif dans l’arrivée de Lewandowski au FC Barcelone.