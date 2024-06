OM, PSG, OL: Les 32 clubs les plus valorisés du football en 2024

Trois clubs français comptent parmi les 32 plus chers de l’année.

Autant qu’il a été dominant cette saison sur le rectangle vert, le Real Madrid a reconquis sa place de club de football le plus valorisé d’Europe, selon le dernier classement annuel de Football Benchmark. Le club espagnol, sacré une quinzième fois en Ligue des Champions après l’avoir aussi été en championnat cette saison, est évalué à 5 milliards d’euros. Manchester City, qui avait pris la tête du classement l’année précédente, se retrouve désormais en deuxième position avec une valorisation estimée à 4,9 milliards d’euros. Les rivaux de Manchester United complètent le podium avec une évaluation, également proche de 4,9 milliards d’euros.



Les clubs de Premier League sont dominants en 2024

Le top 10 du classement est dominé par six clubs de la Premier League : Liverpool, Tottenham, Chelsea et Arsenal, respectivement cinquième, septième, neuvième et dixième. Tous ces clubs dépassent désormais les 3 milliards d’euros de valorisation, un seuil qu’aucun club n’avait franchi en 2016 lors du premier rapport de Football Benchmark. C’est dire l’importance prise par la discipline dans le quotidien des Européens. Et plus largement dans le monde

Le PSG dans le top 10, l’OL et l’OM parmi les 32

Le Bayern Munich se place en quatrième position, dépassant Liverpool, tandis que Barcelone et le Paris Saint-Germain complètent le top 10. Le Borussia Dortmund, finaliste battu de la Ligue des Champions, se trouve juste à la porte de ce groupe élite avec une évaluation de 1,9 milliard d’euros, en 11ème position. Avec le PSG, l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille se hissent dans le top 32, en se suivant aux 26e et 27e positions.

L’ensemble des 32 clubs les plus valorisés atteint une valeur agrégée de 59 milliards d’euros, marquant une croissance de 12% depuis 2016 et une légère hausse de 1% par rapport à l’année précédente. Les clubs de Premier League représentent 44% de cette valeur totale.

Arsenal et l’AC Milan connaissent les plus fortes valorisations…

Les plus fortes progressions ont été enregistrées par Arsenal et l’AC Milan, avec une augmentation de 35% de leur valorisation. Les Gunners, après avoir tutoyé le titre en championnat de Premier League, lors des deux dernières saisons et atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions, affichent la plus forte progression parmi les clubs anglais. L’AC Milan, grâce à sa participation continue en C1 et à sa performance domestique solide, montre également une augmentation significative de sa valeur.

… Tandis que l’OL accusent l’un des plus grosses baisses du top 32

À l’inverse, la Juventus, en 12ème position, a subi une baisse de 5% de sa valorisation, en grande partie à cause d’une saison particulièrement compliquée. L’Atletico Madrid a également connu une baisse de 8%, tandis que l’Olympique Lyonnais a vu sa valorisation chuter de 13%. La plus forte dévaluation revient à l’Atalanta, récemment couronnée championne de la Ligue Europa, avec une baisse de 19%, principalement due à son absence des compétitions européennes la saison précédente.

