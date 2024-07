Les 20 clubs qui ont gagné le plus de followers en 2023-24

Vainqueur sur tous les terrains le Real Madrid la saison dernière. Même sur le digital.

La saison 2023-2024 désormais officiellement achevée, l’heure est au bilan de tous ordres pour les clubs de football. En voilà un qui pèse, puisqu’il est vecteur d’image et de notoriété et par effet de conséquence, de business direct ou indirect. Celui de la réussite des équipes sur les réseaux sociaux, en l’espèce des vingt clubs qui ont gagnés le plus de followers sur les douze mois de l’exercice.

Le Real Madrid a gagné plus de 45 M d’abonnés sur un an

L’étude est signée de Football Benchmark, elle repose sur tous les principaux réseaux sociaux du web : Facebook, Instagram, X, Youtube, TikTok et Weibo pour la Chine. En nombre d’abonnés gagnés en plus sur la saison, le Real Madrid, notamment vainqueur de la Ligue des champions et de son championnat d’Espagne, domine – et largement – avec 45,1 millions de plus. En pourcentage, la hausse est surtout visible en Arabie Saoudite.

Le championnat nouvellement dopé par les fonds de l’état s’est offert un coup de projecteur phénoménal. Pour en profiter le plus le Al-Ahli Football Club du Français Allan Saint-Maximin (+179%). Egalement le Al-Nassr de Cristiano Ronaldo qui progresse de 57%. L’Arabie Saoudite engrange, l’Espagne également, comme l’équipe de Cadix (+125%), pourtant reléguée en Liga, ou la Real Sociedad (+79%) que le PSG a éliminé en huitièmes de finale de la dernière Ligue des champions.

Malgré sa bonne saison le PSG n’est pas classé

Le Paris Saint-Germain puisque l’on en parle, n’est pas classé dans ce top 20 des clubs ayant enregistré le plus d’abonnés 2.0 en dépit de sa bonne saison sportive, marquée par un titre en Ligue 1, un autre en Coupe de France et une Ligue des champions. C’est qu’avec le départ de son attaquant Kylian Mabppé vers le Real Madrid, certains des suiveurs du club l’ont quitté en même temps que le joueur.

