Les 20 clubs cumulants le plus de revenus de ventes sur 10 ans

Quatre clubs français appartiennent au top 20 des équipes qui vendent le mieux dans le football.

Des marchés des transferts à double vitesse. Il y a d’un côté les dépensiers pour se renforcer et de l’autre les clubs qui cèdent des joueurs pour des plus-vales ou soulager les comptes. Parfois les mêmes équipes jouent sur les deux tableaux. Une étude de Transfermarkt analyse des revenus générés par les ventes de joueurs au cours des dix dernières saisons.

Chelsea dépense énormément mais sait aussi bien vendre

Chelsea se distingue en tant que plus gros investisseur avec une somme colossale de 2,33 milliards d’euros déboursés pour des transferts au cours de la dernière décennie. Cependant, ce qui attire davantage l’attention, c’est la capacité du club londonien à générer des revenus grâce à la vente de joueurs. Une somme de 1,32 milliard d’euros a afflué dans les caisses de Chelsea grâce aux départs de certains de ses talents. À noter que le club n’a aucun joueur dans le top dix des ventes, avec le transfert d’Eden Hazard au Real Madrid pour 115 millions d’euros en 2019 figurant comme la cession record.

Benfica numéro un mondial de la cession de joueurs sur 10 ans

Le modèle de formation de Chelsea s’avère particulièrement fructueux, avec des joueurs issus de leur académie tels que Mason Mount, Tammy Abraham, Fikayo Tomori et Marc Guéhi parmi les ventes les plus lucratives du club. Le Portugal, véritable vivier de talents, se distingue également avec trois clubs dans le top 20 des plus grands vendeurs de joueurs. Benfica occupe la première place avec un solde net de transfert de 648 millions d’euros au cours des dix dernières saisons. Le club portugais a accumulé 1,21 milliard d’euros grâce à des ventes de joueurs de renom tels que João Félix, Enzo Fernández, Darwin Núñez et Rúben Dias.

L’AS Monaco, l’OL, le Losc et le PSG sont dans le top 20

La France, autre terre fertile pour les jeunes talents, voit l’AS Monaco mener le bal, se classant troisième dans la liste des clubs les plus riches en termes de ventes de joueurs. Le transfert historique de Kylian Mbappé au PSG pour 180 millions d’euros en 2017 a marqué le sommet des transactions monégasques. Des joueurs tels qu’Aurélien Tchouaméni, James Rodríguez et Thomas Lemar ont également quitté le club pour des montants dépassant les 70 millions d’euros. D’autres clubs français, dont Lyon, Lille et le PSG, figurent également dans ce classement sélect.

Southampton seul club classé qui ne joue pas en 1re division

Au-delà de l’Hexagone, des géants comme la Juventus et le FC Barcelone complètent le top cinq, ayant chacun généré plus d’un milliard d’euros grâce à leurs transactions. À noter également la présence étonnante de Southampton, seul représentant actuel de la liste évoluant en dehors de l’élite de son pays. Le club anglais a mis en œuvre un modèle commercial fructueux, réalisant ses dix plus grosses ventes vers d’autres clubs de Premier League, dont Virgil van Djik transféré à Liverpool et Roméo Lavia à Chelsea.

Les 20 clubs cumulants le plus de revenus de ventes sur 10 ans