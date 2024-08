C’est en NBA que les salaires sont en moyenne les plus élevés du sport professionnel.

Alors que jusqu’à ce dimanche (et bientôt pour les athlètes paralympiques) se réunissent les meilleurs de toutes les disciplines phares à l’occasion des Jeux de Paris 2024, à la fiche de paie tous les sports ne se valent pas. C’est aussi la conséquence des écarts de rémunérations entre les athlètes les mieux payés de ces JO et la base majoritaire qui parfois peine à joindre les deux bouts.

Les basketteurs NBA dominent à la fiche de paie

Ces mêmes qui dominent le palmarès individuel évoluent dans la Ligue la plus lucrative du sport professionnel : la toute puissante et clinquante NBA. Les stars du championnat gagnent en moyenne 8,5 millions de dollars par an, sans compter les lucratifs contrats de sponsoring.

Plus largement les sports US garantissent des salaires que peu voire nuls autres ne peuvent se permettre. Sinon le football, dopé par les championnats du Big 5 européen et depuis peu les pétrodollars du Moyen Orient. Toutes ces ligues ont en commun d’avoir de gros contrats des diffuseurs de l’audiovisuel et des commanditaires qui investissement massivement pour leur promotion.

Cyclisme et sport auto sont gouvernés par les sponsors

A propos de sponsoring, le cyclisme comme la Formule 1 et les courses sur circuits ont la particularité d’n compter un grand nombre car chaque équipe a une marque pour partenaire titre dans sa dénomination. Cela assure des revenus permanents et des salaires assez conséquent pour être dans le top 15 compilé ci-dessous.

Les 15 sports qui paient le mieux en 2024

Basketball (NBA) = 7,8 millions d’euros

Baseball = 4,5 millions d’euros

Formule 1 = 3,7 millions d’euros

Football = 3,6 millions d’euros

Hockey sur glace = 3,2 millions d’euros

Football américain = 2,5 millions d’euros

Cricket = 1,8 million d’euros

Golf = 1,3 million d’euros

UFC = 137 000 euros

NASCAR = 102 000 euros

Tennis = 68 000 euros

Hockey sur gazon = 60 000 euros

Athlétisme = 59 000 euros

Boxe professionnelle = 46 000 euros

Cyclisme = 45 000 euros