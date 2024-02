Les 11 coaches les mieux payés du football cette saison 2023-2024

Si le paysage des entraîneurs les mieux payés du foot tant à évoluer sous l’impulsion de l’Arabie Saoudite, Diego Simeone reste le numéro un au classement.

En cette saison de football 2023-2024, les contrats des entraîneurs sont au centre des attentions, et les chiffres des salaires sont parfois étonnants. Comme pour l’ancienne légende de Liverpool, Steven Gerrard, qui vient de signer une prolongation de contrat avec Al-Ettifaq en Arabie saoudite, malgré un début de mandat compliqué.

Steven Gerrard le seul du top 11 qui n’entraîne pas en Europe

Gerrard, 43 ans, a pris en charge l’équipe après son licenciement d’Aston Villa et a connu des débuts difficiles au Moyen-Orient. Actuellement huitième de la Saudi Pro League et sans victoire depuis octobre, l’entraîneur anglais a été confronté à des rumeurs de départ, d’autant plus que la star Jordan Henderson a récemment quitté le club pour l’Ajax.

Cependant, Al-Ettifaq a décidé de soutenir son manager en lui offrant une prolongation de contrat de deux ans, le maintenant à la tête de l’équipe jusqu’en 2027. Ce nouveau contrat, d’une valeur de 17,8 millions d’euros par an, place Gerrard juste en dessous du salaire de Jürgen Klopp, l’actuel manager de Liverpool, qui touche 18,8 millions d’euros par an selon les chiffres de The Sun. Klopp, quant à lui, a annoncé qu’il quitterait le club à la fin de la saison en cours.

Aucun club français ni de la Ligue 1 au classement

Au niveau mondial, Gerrard se classe quatrième parmi les entraîneurs les mieux payés. Diego Simeone d’Atletico Madrid occupe la première place avec un salaire annuel de 35 millions d’euros, suivi par Pep Guardiola de Manchester City avec 23,5 millions d’euros par an. Aucun coach français n’est classé dans les 11, ni aucun qui évolue en championnat de Ligue 1.

Les 10 coaches les mieux payés du football cette saison 2023-2024

11. Mikel Arteta (Arsenal) = 9,7 M€

10. Simone Inzaghi (Inter Milan) = 10,3 M€

9. Erik Ten Hag (Manchester United) = 10,5 M€

8. Carlo Ancelotti (Real Madrid) = 11,2 M€

7. Mauricio Pochettino (Chelsea) = 12,2 M€

6. Thomas Tuchel (Bayern Munich) = 12,4 M€

5. Max Allegri (Juventus) = 13,3 M€

4. Steven Gerrard (Al-Ettifaq) = 17,8 M€

3. Jürgen Klopp (Liverpool) = 18,8 M€

2. Pep Guardiola (Manchester City) = 23,5 M€

1. Diego Simeone (Atéltico Madrid) = 35 M€