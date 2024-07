A presque 32 millions d’euros payés par l’Olympique Lyonnais, Moussa Niakhaté est la recrue la plus chère à la mi-temps du mercato de la Ligue 1.

Derrière les discours de circonstance, la réalité est parfois bien différente. Et en l’espèce, ça n’est pas pour déplaire. Car la situation, souvent dépeinte comme alarmante sur le dossier des droits TV de la Ligue 1, n’a pas freiné toutes les ardeurs. Certains clubs, il est vrai, sont obligés de temporiser. Mais pour d’autres, ce marché des transferts ne souffre d’aucun signe de fébrilité.

4 joueurs de l’OL dans le top 3 et un de l’OM sur le podium

Prenez l’Olympique Lyonnais, à la moitié tout pile de la période du marché en Ligue 1 (depuis le 10 juin et jusqu’au 1er septembre), il compte trois des quatre recrues les plus chères du championnat, dont le premier que le défenseur Moussa Niakhaté, qui est aussi en passant le joueur le plus cher de son histoire. Seul l’Olympique de Marseille lui fait la nique sur le podium avec Mason Greenwood, fraîchement débarqué de Manchester United, pour 26 millions d’euros et possiblement plus avec les bonus.

En attendant que bouge le Paris Saint-Germain…

L’OM accélère à son tour son marché, il est notamment question de l’arrivée prochaine de l’international danois, Pierre-Emile Højbjerge moyennant 15 millions d’euros. Quant au Paris Saint-Germain, s’il est traditionnellement celui ou l’un de ceux qui investissent le plus, il n’a pour l’heure recruté que le seul gardien Matvey Safonov en provenance de Russie. Mais le champion de France ne restera pas muet, notamment parce qu’il doit se renforcer offensivement pour suppléer au départ de Kylian Mbappé.

Les 10 recrues les plus chères en Ligue 1 à la moitié du mercato

10. Thilo Kehrer, de West Ham à l’AS Monaco = 11 M€

9. Ismaël Koné, de Watford à l’Olympique de Marseille = 12 M€

8. Saïd Benrahma, de West Ham à l’Olympique Lyonnais = 14,4 M€

7. Albert Grønbaek, du FK Bodø/Glimt au Stade Rennais = 15 M€

6. Georges Mikautadze, du FC Metz à l’Olympique Lyonnais = 18,5 M€

5. Matvey Safonov, de Krasnodar au Paris SG = 20 M€

4. Orel Mangala, de Nottingham Forest à l’Olympique Lyonnais = 23,4 M€

3. Mason Greenwood, de Manchester United à l’Olympique de Marseille = 26 M€

2. Ernest Nuamah, de RWD Molenbeek à l’Olympique Lyonnais = 28,5 M€

1. Moussa Niakhaté, de Nottingham Forest à l’Olympique Lyonnais = 31,9 M€