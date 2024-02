Cristiano Ronaldo n°4, les 10 athlètes qui gagnent le plus des sponsors

A presque 55,7 M€, Cristiano Ronaldo est le 4e sportif qui gagne le plus des commanditaires.

A la base, tous sont des athlètes professionnels et des dominants dans leurs disciplines respectives. Comprendre qu’au départ, ils gagnent leur vie à la sueur de leur front et de leurs performances en compétition. Mais à beaucoup gagner de titres et d’argent, ils attirent à eux les sponsors qui les prennent en référence pour servir leurs propres desseins.

8 athlètes du top 10 génèrent plus de revenus du sponsoring que de leur sport

C’est à ce point que pour huit des 10 sportifs qui génèrent le plus de revenus du sponsoring, les commanditaires rapportent que plus que le sport en tant que tel. Seuls Neymar, avec son contrat en or à Al-Hilal Football Club et Kveni Durant, qui est quasi à l’équilibre entre les 41,7 millions de son contrat chez les Suns de Phénix en NBA et les 39 millions des partenaires commerciaux sont de l’autre côté de la balance.

LeBron James domine la catégorie, Mbappé se rapproche du top 10

Les chiffres donnés sont ceux de Sportico, dans son top 100 des athlètes les mieux payés sur l’année 2023. Kylian Mbappé, premier Français est quinzième, avec 23,2 millions d’euros du sponsoring. En toute logique, sachant qu’il est sur une pente ascendante, il devrait intégrer le top 10 au prochain classement, d’ici un an. C’est le basketteur LeBron James, à la faveur notamment de son contrat à vie signé avec Nike, qui domine cette catégorie.

Les 10 athlètes qui gagnent le plus des sponsors

LeBron James (Basket) = 74,3 M€

2. Lionel Messi (Football) = 60,3 M€

3. Tiger Woods (Golf) = 60,3 M€

4. Cristiano Ronaldo (Football) = 55,7 M€

5. Stephen Curry (Basket) = 46,4 M€

6. Giannis Antetokounmpo (Basket) = 41,8 M€

7. Kevin Durant (Basket) = 39 M€

8. Rory McIlroy (Golf) = 37,1 M€

9. Shohei Ohtani (Baseball) = 37,1 M€

10. Neymar (Football) = 32,5 M€