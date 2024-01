LeBron James rejoint le casting de Pharrell Williams pour Louis Vuitton

LeBron James est la nouvelle image de Louis Vuitton.

L’alliance entre la mode de luxe et le monde sportif, en l’espèce du basketball s’illustre à travers LeBron James, qui devient le visage de la très attendue collection inaugurale de Pharrell Williams pour la maison de haute couture Louis Vuitton. L’icône de la NBA est récemment apparue dans la campagne de la collection Printemps-Été 2024 pour hommes, marquant le premier volet des annonces depuis l’arrivée de Pharrell en tant que directeur artistique l’année dernière.

Pharrell Williams recrute LeBron James pour sa collection avec Louis Vuitton

« Incarnant l’énergie audacieuse de la première collection de Pharrell Williams, LeBron James personnifie la vision novatrice du nouveau chapitre de la mode masculine de la maison », explique le groupe Louis Vuitton dans son communiqué célébrant cette collaboration. Dans cette campagne, le sportif de 39 ans arbore plusieurs tenues de Louis Vuitton, notamment un cardigan en coton brodé marron à 3 950 $ et des chaussons LV Palace à 865 $. De plus, il présente les emblématiques sacs Speedy P9, dont le prix débute à 9 000 $.

King James est un aficionado de la marque française de luxe

Le quadruple champion de la NBA a exprimé son enthousiasme en partageant la promotion sur sa story Instagram, alimentant ainsi l’engouement autour de cette collaboration prestigieuse. Ce n’est pas la première fois que LeBron met en avant des pièces de la collection Louis Vuitton de Pharrell. Lors du match d’ouverture de la saison des Lakers en octobre, il a arboré des tenues estimées à plus de 28 000 $. Sa présence a également été remarquée sur un panneau publicitaire Louis Vuitton à New York, dans le cadre de la campagne de Pharrell, annonçant une rencontre de luxe entre le sport et la mode.