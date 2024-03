Le très commenté maillot de Camavinga vaut plus de 3 000€

Eduardo Camavinga a rejoint le rassemblement des Bleus vêtu d’un maillot imaginé par Virgil Abloh.

Le jeune milieu de terrain du Real Madrid, Eduardo Camavinga, a fait sensation lors de son arrivée au rassemblement de l’équipe de France en arborant un sweat-shirt Nike x Off-White d’une valeur de 3 300 euros selon Marca. Véritable icône de mode, Camavinga ne cesse de faire parler de lui par ses choix vestimentaires audacieux. Cette fois-ci, c’est une pièce issue de la collaboration entre Nike et la marque streetwear Off-White qui a attiré l’attention.

Camavinga fait impression à son arrivée avec les Bleus

La collection, imaginée par le regretté Virgil Abloh, célèbre la passion du designer pour le graffiti. Le maillot en question arbore un motif d’ondes ondulantes sur l’ensemble de la pièce, créant une esthétique fluide et dynamique. Conçue pour offrir un confort optimal et un ajustement athlétique, la pièce est confectionnée à partir de tissus haut de gamme et présente les logos des deux marques sur le devant et des motifs Y2K dans le dos.

« Es-tu un gardien », chambre son camarade Vinicius Jr

La tenue d’Eduardo Camavinga, à l’heure de retrouver l’équipe de France de Didier Deschamps, a été avec celle de son partenaire mais néanmoins rival du Barça, Jules Koundé, la plus commentée sur les réseaux sociaux. Même le coéquipier brésilien du milieu du Real Madrid, vinicius Jr, y est allé de sa petite blague.