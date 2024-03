Le Stade Brestois a perdu 4,7 M€ la saison dernière, mais son chiffre d’affaires a flambé

Le Stade Brestois et ses supporters vivent une saison d’enfer qui peut rapporter gros financièrement et ainsi gommer le déficit généré la saison dernière.

Avec la saison sportive que les hommes d’Eric Roy sont en train de produire, le Stade Brestois doit espérer traduire la performance en résultat comptables sonnant et trébuchant. De l’ordre d’une saison record sur les recettes enregistrées. Qui soutiendrait alors la croissance du chiffre d’affaires (CA) de la saison dernière, sur l’exercice 2022 précédent. Car, d’après les comptes sociaux déposés par le club que Sportune a consulté, le CA du SB29 est passé de 33,176 millions d’euros en 2022, à 47,82 millions, au 30 juin suivant.

Un chiffre d’affaires qui progresse et cela pourrait s’intensifier

Le produit de l’exploitation, au détail des droits TV, de la billetterie ou des bénéfices commerciaux n’est pas indiqué. Mais cette hausse des revenus ne permet pas au Stade Brestois de boucler l’exercice, les comptes dans le vert. Il a achevé la saison dernière avec un déficit de 4,689 millions d’euros, qui fait suite à une précédente saison bénéficiaire de 12,174 millions d’euros.

les salaires du Stade Brestois pèsent pour plus de moitié des dépenses

Pour les dépenses, la masse salariale en est la principale conséquence. En 2023, les salaires pesaient 24 008 010 euros, auxquels s’ajoutent 8 419 777 euros de charges sociales (soit un total de 32 427 787 €, contre 27 764 910 € un an plus tôt). Cela représente plus de la moitié du total des charges d’exploitation du club breton, à 60,661 millions d’euros.