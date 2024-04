Le salaire des arbitres de la Ligue Europa

En Ligue Europa, le salaire des arbitres dépend de leur role attribué et de la classification que donne l’UEFA à leur égard.

Sans eux, pas de jeux. Alors que la pression monte d’un cran sur les terrains de la Ligue Europa, les équipes ne sont pas seules à jouer leur partition sur le rectangle vert. Les référés aussi, souvent décriés mais à la fois garants des lois sur les terrains et indispensables au bon déroulement des rencontres.

Plusieurs types d’indemnités pour les arbitres de la Ligue Europa

Selon les données officielles de l’UEFA, les arbitres internationaux habilités à officier lors des matches de la Ligue Europa bénéficient de plusieurs types d’indemnités. Tout d’abord, ils reçoivent une allocation quotidienne de 200 euros, calculée du jour de leur départ pour la rencontre à celui de leur retour. En plus de cela, une somme unique de 200 euros est accordée pour couvrir diverses dépenses telles que les transports locaux, les frais de stationnement, les visas, les nuits d’hôtel près de l’aéroport avant le départ ou après l’arrivée, etc. Enfin, les arbitres perçoivent une indemnité spécifique pour le match qu’ils doivent diriger, cette dernière variant en fonction de la catégorie de l’arbitre et du rôle au sein de l’équipe arbitrale.

Des arbitres classés en deux catégories par l’UEFA

L’UEFA classe les arbitres et les assistants en deux catégories : « first » (ceux qui reçoivent des compensations plus faibles) et « elite » (ceux qui bénéficient de compensations supérieures). Pour les arbitres principaux, ceux désignés pour un match de la Ligue des Champions ou de l’Europa League peuvent toucher entre 2 700 euros (catégorie « first ») et 5 000 euros (catégorie « elite »). Ces montants augmentent respectivement à 3 700 euros et 6 000 euros à partir des quarts de finale.

Des salaires qui complètent ceux obtenus avec les championnats

En ce qui concerne les assistants, ils reçoivent une compensation de 810 euros (catégorie « first ») ou 1 500 euros (catégorie « elite ») par match, montants qui augmentent également à partir des quarts de finale. Quant au quatrième arbitre, communément appelé « quatrième homme », ses indemnités s’élèvent à 405 euros (catégorie « first ») ou 750 euros (catégorie « elite »), mais elles augmentent également lors des phases finales pour atteindre respectivement 555 euros et 900 euros.

Ces salaires s’ajoutent à ceux que perçoivent par ailleurs les hommes et femmes en noir, quand ils officient le week-end sur les terrains de leurs championnats nationaux respectifs.