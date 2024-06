Le RC Toulon annonce le départ de son directeur exécutif

Fin de mission pour François Pesenti avec le RC Toulon.

Le Rugby Club Toulonnais (RCT) a annoncé que François Pesenti quittera ses fonctions de directeur exécutif le 30 juin 2024 au terme de la saison en cours. Ce départ marque la fin d’une mission de trente mois, initialement convenue avec le président du club, Bernard Lemaitre.

Fin de mission pour François Pesenti au RC Toulon

Arrivé en 2021, François Pesenti avait pour mission de transformer l’organisation du RCT et de développer son modèle économique. Sous sa direction, le club a connu de profonds changements, avec notamment la mise en place d’une nouvelle stratégie commerciale, le développement de nouvelles activités (RCT Event, Hall of Fame), et la digitalisation du club. »

« J’avais invité François à nous aider dans la transformation de l’organisation du RCT dans le but de faire évoluer nos revenus tout en explorant de nouvelles voies de développement », explique le propriétaire du club, Bernard Lemaître par communiqué. « Je le remercie pour son implication et sa réussite dans sa mission, alors que dans le même temps le club, malgré un beau succès en Challenge Cup, éprouvait des difficultés à retrouver son lustre sportif passé au sein du Top 14. Comme convenu, François nous quitte alors que le RCT fait à nouveau partie des clubs dont le modèle est exemplaire. Merci à lui et bonne chance pour la suite. »

Le RCT s’est qualifié pour les barrages du Top 14 saison 2023-2024

L’annonce de ce départ intervient dans la foulée de la fin de la phase régulière du championnat de France de Top 14. Le RCT s’est qualifié, il disputera samedi prochain, un match de barrages face au Stade Rochelais.