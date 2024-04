Le RC Strasbourg termine son exercice 2023 dans le rouge, malgré le mercato

Le RC Strasbourg a généré des profits sur le mercato, jusqu’à l’arrivée des nouveau investisseurs.

Le mercato n’a pas tout compensé, il a pourtant réduit les pertes du RC Strasbourg au bilan de sa saison dernière. Avant que le club alsacien ne soit repris par l’ambitieux consortium BlueCo, le même derrière la gouvernance des Blues de Chelsea, le club alsacien a généré 13,5 millions d’euros de bénéfices sur le marché des transferts, la saison 2022-2023 dernière.

13,5 M€ de bénéfice sur le mercato mais une perte de 3 M€ en 2023

Néanmoins, le club a boucle l’exercice comptable avec un déficit de 3 millions d’euros net, d’après ce que révèlent les chiffres de la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG). Conséquence notamment d’une masse salariale qui s’est épaissie d’une saison sur l’autre, de 37 millions d’euros en 2022 à 45 millions d’euros un an plus tard. Au total, le club alsacien enregistre des charges de l’exploitation à 76,1 millions d’euros contre 67,8 millions à N-1.

Le RC Strasbourg mise sur la jeunesse pour construire son avenir

Bien qu’en même temps le chiffre d’affaires de l’opérationnel (hors trading) a lui aussi progressé de 57,5 millions à 62,1 millions d’euros, le RCSA a donc soldé sa saison avec une perte financière. Laquelle pourrait s’accentuer cette saison 2024, justement sous les mêmes effets du marché des transferts. Car le nouveau repreneur a dopé en ce sens ses investissements pour renforcer le collectif strasbourgeois. Un recrutement surtout axé sur la jeunesse qui produira peut-être ses effets à moyen ou long terme. Rendez-vous est donc pris dans le futur avec l’équipe d’Alsace.