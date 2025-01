Le RC Lens recrute en Betclic Elite son nouveau Community Manager

Un nouveau community manager arrive au RC Lens.

En cette période de mercato dans le football, il n’y a pas que les joueurs qui soient le centre de transferts. Le RC Lens vient de renforcer son service de communication avec l’embauche de Baptiste Desprez, en qualité de community manager. D’un sport à un autre, ce dernier vient de quitter la balle orange et le BCM Gravelines-Dunkerque, dans l’élite du basket français, pour le foot et l’équipe des Sang et Or.

Le BCM Gravelines-Dunkerque félicite le RC Lens pour son mercato

Après avoir officialisé son départ de l’équipe pensionnaire de la BetClic Elite sur Linkedin, c’est par ce même réseau qu’il dévoile ses nouvelles fonctions au RC Lens. Il avait débuté sa carrière en 2019 auprès de l’équipe de basket dunkerquoise. Baptiste Deprez y a laissé une très bonne impression, comme le note le manager général du BCM, Romuald Coustre, qui s’est ému de voir partir son désormais ancien collaborateur, avant de se féliciter de le voir « drafté » par le collectif lensois.

Plus largement c’est tout le club de basket qui n’a pas manqué de faire l’éloge de son ancien community manager, tout en rappelant que le BCM était : « le tremplin idéal pour ceux qui comme Baptiste Desprez ont un talent et souhaitent avoir un lieu où l’exprimer. » S’il change de discipline, il prolonge par contre son parcours professionnel dans le Nord-Pas-de-Calais.