Le RC Lens lance sa campagne d’abonnement pour la saison 2025-26

28 500, c’est le seuil maximal des abonnés au RC Lens.

Le Racing Club de Lens vient de dévoiler les modalités de sa nouvelle campagne d’abonnements pour la saison 2025-2026, baptisée « Bollaert-Delelis, mine de ferveur ». Une saison qui s’annonce particulière puisqu’elle marquera le 120ème anniversaire du club artésien.

Les fidèles supporters lensois pourront renouveler leur précieux sésame à partir du 6 mai et jusqu’au 6 juin 2025, exclusivement en ligne sur la plateforme dédiée. Nouveauté cette année : tous les abonnés devront effectuer une démarche active de réabonnement, la reconduction tacite ayant été suspendue en raison d’évolutions techniques visant à intégrer de nouveaux services digitaux à destination des supporters.

Fidèle à ses valeurs de transmission et d’héritage, le club Sang et Or offre la possibilité aux abonnés ne souhaitant pas renouveler leur engagement de céder leur place à un membre de leur famille ou à un autre supporter d’une association officielle. Sans action de leur part avant la date limite du 6 juin, ces abonnements seront automatiquement libérés.

Jauge maximale et tarifs sont maintenus

Le RC Lens maintient sa politique de limitation du nombre d’abonnés à 28 500, soit environ 75% de la capacité totale de Bollaert-Delelis. Les places non renouvelées seront proposées aux personnes inscrites sur liste d’attente, qui seront sélectionnées par tirage au sort vers le 10 juin.

Malgré le contexte économique sous tension, notamment du coté du RC Lens, le club artésien n’a procédé à aucune augmentation tarifaire pour les réabonnements à plein tarif, confirmant son attachement à des valeurs populaires. Des tarifications avantageuses restent proposées pour certaines catégories de public.