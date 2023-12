Le PSG réédite son maillot Colette saison 2015-16

Le PSG réédite son maillot Colette de la saison 2015-2016.

La rencontre entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes, au Parc des Princes ce samedi 9 décembre, a été marquée par le lancement de la campagne « People of Paris » du sponsor GOAt présent sur la manche des maillots des joueurs parisiens. En marge de cette célébration, le club a ressuscité une ancienne tunique pour ses fans les plus passionnés : le maillot Colette x Paris Saint-Germain de la saison 2015-2016.

A l’occasion de la campagne de GOAT, le PSG réédite un maillot événementiel

Connu pour son design distinctif et son lien historique avec la mode parisienne, ce maillot se veut être l’incarnation de l’élégance, de l’authenticité et le lien étroit entre le PSG et la scène culturelle de la ville. Cette réédition s’accompagne d’une série de pièces, allant des incontournables aux créations inédites, offrant aux fans une opportunité rare de s’approprier l’essence même du Paris Saint-Germain.

Cette initiative ne fait que renforcer l’attachement indéfectible du PSG à l’histoire et à la passion qui animent ses supporters. Une renaissance du maillot Colette qui témoigne de l’héritage et de l’empreinte que le club laisse dans le monde de la mode et du football.