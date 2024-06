Le PSG est-il avantagé par le calendrier en Ligue 1 ?

Le PSG et de prétendus avantages du calendrier ? La LFP y répond.

C’est une question qui revient sur les réseaux sociaux, plus encore cette saison 2023-2024, à mesure que le club a progressé en Ligue des champions : Le PSG est-il avantagé par le calendrier en Ligue 1 ? Suspicion légitime ou paranoïa inutile ? La Ligue de football professionnel (LFP) y a répondu, en marge de la révélation du calendrier de la saison 2024-2025 de Ligue 1.

Le PSG n’est pas avantagé, mais les clubs européens, si

Elle a convié à cet effet, Benjamin Viard, son directeur du département compétitions. Dans une longue vidéo détaillant les coulisses de l’élaboration du calendrier, ce dernier explique à la question d’un avantage fondé ou non, donné au Paris Saint-Germain : « Non. On avantage pas plus le PSG que les autres clubs européens. On a, c’est vrai, des critères en plus. Comme je l’ai dit, on demande aux clubs leurs indisponibilités de stades. Pour les clubs européens, parce que c’est notre stratégie à la Ligue de faire en sorte que nos clubs performent au niveau européen, on leur donne la possibilité de faire ce que l’on va appeler des voeux plutôt sportifs. Mais là aussi c’est très variable ; il y a des clubs qui vont avoir des stratégies très orientées sportifs sur les voeux, d’autres qui vont avoir des stratégies un peu moins sportives et aussi liées à la rentabilité économique du stade et du match day. »

Comprendre que ce n’est pas une question de club en particulier, mais d’Europe au sens général et à la volonté assumée de la Ligue de les favoriser. « Les clubs européens ont la possibilité d’intégrer des voeux, on essaie d’y répondre parce que c’est notre stratégie. Mais c’est parfois difficile de répondre positivement à tout ce que veulent les clubs », conclut à ce sujet, Benjamin Viard.