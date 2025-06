PSG. Le PSG créé sa société de production, ICP Production

Le PSG se lance dans la production audiovisuelle à plus grande échelle.

INFO SPORTUNE. C’est un projet que le Paris Saint-Germain porte depuis plusieurs mois, bien avant qu’il ne remporte sa première Ligue des champions, ou l’entrée à titre individuel du basketteur Kevin Durant dans son actionnariat. Les deux événements sont pourtant de nature à le stimuler ; le succès en C1 ayant significativement accru sa notoriété et l’adhésion digitale des fans, le second a déjà les deux pieds dans le monde des médias et de l’entertainment, via sa société personnelle, Boardroom Sports Holdings.

Selon nos informations à Sportune, le Paris Saint-Germain vient de lancer sa propre société de production sous l’identité d’ICP Production. Son officialisation interviendra plus tard, au commencement du calendrier sportif de la saison 2025-2026. ICP Production vise à répondre à la croissance du club sur les réseaux sociaux et à sa volonté de coller au plus près de ses abonnés. Au cumul, Paris compte plus de 230 millions d’abonnés sur ses réseaux sociaux.

Une marque indépendante mais associée au PSG

Sa nouvelle société entend donc répondre à la demande galopante de contenus exclusifs, à destination tout à la fois des supporters et de ses partenaires commerciaux, qui vont bénéficier d’un surplus de visibilité. L’initiative n’est pas inédite dans le monde sportif, elle l’est par contre dans le football français. ICP Production est une société indépendante, mais à l’unique propriété du PSG, elle compte les mêmes dirigeants que le club, le président Nasser Al-Khelaifi et son bras droit directeur général, Victoriano Melero.

Elle n’a, au commencement, que la seule finalité de répondre aux de contenus du PSG et ses supports de communication. Mais il n’est pas à exclure qu’à l’avenir, elle produise des formats au bénéfice d’autres marques que la sienne.