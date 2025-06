PSG. Kevin Durant entre seul dans l’actionnariat du club, qui ouvre la voie au basket

C’est désormais seul, via sa propre société que Kevin Durant est dans l’actionnariat du PSG.

Plusieurs mois après une approche indirecte via le fonds Arctos Partners, Kevin Durant devient ce vendredi, un actionnaire minoritaire direct du Paris Saint-Germain. L’accord est signé entre Qatar Sports Investments et Boardroom Sports Holdings, la société d’investissement personnelle de la superstar de la NBA.

Il s’inscrit dans une vision de diversification sportive et commerciale, notamment orientée vers le développement du basketball européen. Cette collaboration stratégique prend en effet une dimension particulière au regard des projets d’expansion de la NBA en Europe. L’expertise de Durant, quadruple médaillé olympique et figure emblématique du basketball mondial, pourrait accompagner le PSG dans la création d’une éventuelle franchise de basket-ball.

Cette hypothèse s’inscrit dans la réflexion plus large de la NBA sur l’implantation d’une ligue européenne. Le PSG, fort de sa notoriété internationale et de ses infrastructures, disposerait d’atouts pour porter un tel projet. L’association avec Durant apporterait la crédibilité sportive et l’expertise nécessaires à cette ambition.

Au-delà du basketball, cette alliance explore plusieurs axes de développement. Boardroom et QSI collaboreront sur la création de produits dérivés, le développement de contenus médiatiques originaux et l’expansion de programmes communautaires via PSG for Communities.

Une porte ouverte à d’autres célébrités ?

L’entrée de Durant au capital parisien s’inscrit dans une logique d’internationalisation accélérée. Sa notoriété aux États-Unis et son réseau dans l’industrie du sport américain constituent des leviers stratégiques pour le développement de la marque PSG, outre-Atlantique.

« QSI est heureux d’accueillir Kevin Durant en tant qu’actionnaire direct du Paris Saint-Germain et partenaire stratégique de notre groupe. Nous cherchons continuellement à faire évoluer le Club et notre portefeuille global grâce à des partenariats à fort impact qui apportent une valeur stratégique, de l’innovation et des perspectives internationales. Avec Kevin, nous sommes impatients de développer des initiatives ambitieuses qui stimuleront la croissance mondiale continue du Paris Saint-Germain et de QSI », détaille par communiqué, Nasser Al-Khelaïfi.

« C’est un honneur de s’associer à QSI et d’être actionnaire du Paris Saint-Germain – un Club et une ville qui me tiennent profondément à cœur. Ce Club a de grands projets et j’ai hâte de participer à la prochaine phase de croissance et d’explorer de nouvelles opportunités d’investissement avec QSI », ajoute Kevin Durant.

Durant rejoint le cercle restreint des stars américaines investies dans le football européen, à l’instar de son alter ego des Lakers, LeBron James au Liverpool FC. Son profil de champion olympique et de figure emblématique du sport américain apporte une légitimité particulière à cette démarche. Cette collaboration pourrait peut-être préfigurer d’autres associations similaires, le PSG testant un modèle reproductible avec d’autres personnalités du sport mondial.