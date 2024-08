OM : Le orange maillot third de l’OM est sorti

Un maillot third orange et bleu pour la saison 2024-2025 de l’OM.

L’Olympique de Marseille et son équipementier ont dévoilé ce mardi matin, le troisième maillot du club pour la saison à venir. La tunique se distingue par sa couleur orange vif et son design inspiré de l’univers du sport automobile, reflétant une tendance qui s’est développée à Marseille ces dernières années.

Un maillot third de l’OM inspiré du monde du motorsport

Le maillot arbore plusieurs éléments caractéristiques du monde du motorsport. Un damier bleu profond et noir orne le col en V et les bords des manches, évoquant les drapeaux agités en fin de course. Une calandre de voiture apparaît en filigrane sur l’avant du maillot. Les logos du club, du partenaire technique et du sponsor principal CMA CGM sont harmonisés dans une même teinte.

Au pied des lettres de la ville pour le shooting promotionnel

L’inscription « AGITEZ » figure au niveau de la nuque, en référence aux drapeaux des supporters. Le short et les chaussettes complètent l’ensemble dans les mêmes tons orange et bleu électrique. Pour la présentation officielle, le club a choisi un lieu emblématique : les lettres géantes « MARSEILLE » surplombant la ville. Des joueurs et supporters ont participé au shooting, posant notamment avec une voiture et une moto pour souligner le thème.