Le namer du Bayer Munich s’offre Harry Kane

Harry Kane est la nouvelle image de l’assureur Allianz.

Le groupe Allianz a annoncé un partenariat pluriannuel avec l’attaquant du Bayern Munich et capitaine de l’équipe nationale d’Angleterre, Harry Kane. En tant qu’ambassadeur mondial de la marque, Kane soutiendra Allianz dans ses initiatives marketing internationales visant à inspirer la prochaine génération.

Harry Kane signe avec un sponsor majeur de son club le Bayern Munich

Au-delà du terrain, Harry Kane est également un investisseur actif et un défenseur de la santé mentale. Il a lancé la Fondation Harry Kane (HKF) en octobre 2022, dans le but de transformer la perception de la santé mentale chez toute une génération. De son côté, Allianz s’engage également à soutenir le bien-être mental de ses employés et à promouvoir l’éducation financière auprès du grand public.

« C’est avec un immense plaisir que nous accueillons Harry Kane, un athlète de renommée mondiale, dans notre programme d’ambassadeurs de marque », détaille Bernd Heinemann, le responsable de la stratégie de groupe, du marketing et de la distribution chez Allianz SE. « Harry Kane est un modèle pour de nombreux fans à travers le monde, en particulier en Europe, au Royaume-Uni et en Asie. En tant que nouvel ambassadeur d’Allianz, il contribuera à renforcer l’attrait de notre marque auprès de toutes les générations de fans – des plus jeunes connectés au digital aux familles amatrices de football – et les encouragera à s’intéresser au sport et à leurs finances personnelles. »

« Allianz est une marque mondiale, et je suis incroyablement fier d’en être l’ambassadeur mondial », poursuit Harry Kane. « Leur engagement envers l’excellence correspond parfaitement au mien, et j’ai hâte de voir ce que nous pouvons accomplir ensemble. »

Namer du stade et sponsor sur la manche des maillots des Bavarois

Le partenariat entre le FC Bayern et Allianz dure depuis plus de 20 ans. Il englobe le naming de l’Allianz Arena, le soutien des équipes masculine, féminine et junior, ainsi que des activations sur les réseaux sociaux et digitaux. En 2023, Allianz a annoncé la prolongation de son partenariat avec le FC Bayern jusqu’en 2033. Récemment, Allianz est également devenu le sponsor manche de l’équipe masculine du FC Bayern, avec un logo innovant intégrant un QR code permettant aux fans de participer à des concours et activités.