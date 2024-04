Le classement de Ligue 1 comparé aux salaires des équipes

Globalement, il y a corrélation entre le salaire moyen des équipes et leur place en championnat de Ligue 1. Mais pas partout…

Qui paie le mieux paie le plus ? Voilà une autre formulation de l’adage qui n’a pas toujours de vérification dans l’élite du football français. S’il s’applique au PSG et au total opposé, Clermont, il n’a pas vraiment de justification par ailleurs, à la lecture du comparatif entre le classement sportif du moment en Ligue 1 et le salaire moyen estimé de chaque club. Salaire donné le mois dernier par le journal L’Equipe.

Les extrêmes PSG et Clermont sont à l’équilibre

Il y a quand même corrélation, dans un ratio de plus ou moins 2, pour la majorité des dix-huit équipes qui composent cette saison 2023-2024. Et parfois de grands écarts, à l’avantage des uns, au détriment d’autres. Les bons élèves de cet exercice sont encore et toujours Brestois. Même si les hommes d’Eric Roy trahissent de la fébrilité à l’approche du money time, ils restent les auteurs d’un championnat remarquable à la lecture des moyens financiers qui sont les leurs et par extension ceux de leur club.

Brest rigole, l’OM et l’OL déchantent

Ça coince en revanche pour les deux Olympique, l’OM et l’OL qui accusent un même déficit de points de -6 sur ce qu’ils pourraient prétendre obtenir au classement de la Ligue 1. Il reste peu de journées pour renverser la vapeur mais tout est encore possible. Y compris de coiffer le PSG au poteau pour Monaco puisque rien n’est encore mathématiquement fait. Même si ça ne fait plus guère de doute.

Classement de la Ligue 1 comparé au salaire moyen des équipes

Club Salaire moyen annuel Classement salaire Classement L1 Différence Paris SG 11,25 M€ 1 1 = Olympique de Marseille 3,13 M€ 2 8 – 6 Olympique Lyonnais 2,16 M€ 3 9 – 6 AS Monaco 1,86 M€ 4 2 + 2