Le 11 des joueurs de L1 en fin de contrat, libres de négocier ailleurs dès ce 1er janvier

Jonathan David est en fin de contrat avec le LOSC, mais il ne restera pas sans club à la rentrée prochaine.

Soir de réveillon qui précède un changement d’année signifie pour eux une forme de liberté. Ou d’angoisse à venir, c’est selon comment chacun vit sa situation contractuelle. Elle n’est clairement pas la même pour tous, mais ces pour ces onze joueurs là, il devrait y avoir un futur en club la saison 2025-2026 prochaine. Sauf à ce qu’ils raccrochent les crampons, comme pourrait le faire Nicolas Pallois au FC Nantes ou Steve Mandanda, si toutefois il reste au Stade Rennais à l’issue de cette intersaison.

Jonathan David tête d’affiche des joueurs en fin de contrat en Ligue 1

Ils forment le 11 des joueurs de Ligue 1 en fin de contrat au terme de la saison en cours, soit au 30 juin 2025. A compter du passage à la nouvelle année, la FIFA leur autorise de négocier librement leur futur sans contrainte depuis les clubs qui les embauchent. De tous, c’est de loin l’attaquant canadien du LOSC Lille, Jonathan David qui est le plus désiré. Même s’il y a encore de l’espoir chez les Dogues, sa carrière semble se dessiner ailleurs que dans le Nord et probablement ailleurs qu’en France.

Un banc fourni pour compléter le collectif

Ce collectif combine jeunesse et expérience, il mixe des joueurs issus de neuf clubs différents (deux évoluent à l’Olympique Lyonnais, deux au LOSC, le reste joue au Stade Rennais, au Stade Brestois, à l’AJ Auxerre, au FC Nantes, à l’Olympique de Marseille, à Le Havre AC et à l’OGC Nice), il pourrait inclure sur la banc, le gardien Arthur Desmas, les défenseurs Christopher Jullien, Djibril Sidibé et Jordan Amavi ; Abdoulaye Touré, Remy Cabella et Nampalys Mendy au milieu, ainsi que Krépin Diatta et Loïs Diony en attaque.