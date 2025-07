Lamine Yamal. Comment le Barça a orchestré son record sur les ventes de maillots

Le FC Barcelone a joué finement avec le nouveau numéro sur le maillot de son crack, Lamine Yamal.

Le FC Barcelone a établi un nouveau record de ventes de maillots en moins de 24 heures après le lancement officiel de sa nouvelle tenue pour la saison 2025-26. Le club catalan a dépassé ses meilleures marques historiques avant 13h00 le mercredi, surpassant tous ses précédents records de commercialisation sur une journée.

Le Barça a mis en place une stratégie commerciale particulière autour de Lamine Yamal. Alors que des spéculations circulaient sur l’attribution du numéro 10 au jeune joueur espagnol pour la prochaine saison, sans confirmation officielle des numéros de maillots 2025-26, le club a décidé de commercialiser le maillot de Yamal avec un détail inhabituel. Sur le site web, le maillot figurait sous le nom « Lamine Yamal » avec le dorsal « 1? », créant un mystère autour du numéro du joueur.

Des « maillots mystères » qui font fureur

Cette « Mystery Jersey » a rencontré un succès commercial important. Les acheteurs recevaient finalement le maillot avec le numéro 10 de Lamine Yamal, révélant ainsi indirectement le nouveau numéro du joueur. Cette performance commerciale s’inscrit dans une stratégie globale du département Retail et Licensing du club, géré par sa filiale Barça Licensing & Merchandising (BLM).

L’organisation a repris le contrôle complet des ventes physiques et digitales et a développé des partenariats avec des artistes comme Coldplay et Travis Scott. L’expansion internationale des Barça Stores a également contribué à ces résultats. Le club opère désormais 15 magasins en gestion directe après des ouvertures récentes dans plusieurs villes européennes. Les ventes en magasins physiques ont augmenté d’environ 30% par rapport à l’exercice précédent. La Barça Store du Spotify Camp Nou a établi de nouveaux records malgré les travaux de rénovation du stade et l’absence de matchs.

Le club a indiqué que la saison 2024-25 s’est achevée avec des chiffres historiques en termes de chiffre d’affaires et de rentabilité dans le secteur du merchandising.