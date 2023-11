La victoire du Borussia Dortmund rapporte au Werder Brême

Qualifié, le Borussia Dortmund devra verser un bonus au Werder Brême sur le transfert de Niclas Füllkrug.

Le SV Werder Brême va toucher un bonus de 500 000 euros après la qualification du Borussia Dortmund pour les 8es de finale de la Ligue des champions, dans le groupe F qui est aussi celui du Paris Saint-Germain. Cette somme est prévue dans le contrat de transfert de Niclas Füllkrug, qui a rejoint le BVB en juillet dernier pour un montant de 15 millions d’euros.

La qualification du BVB rapporte un bonus au Werder Brême

Le média allemand Deichstube derrière l’info évoque un autre bonus de 500 000 euros, prévu si le Borussia Dortmund atteint les quarts de finale de la compétition. Au total, le Werder Brême peut toucher jusqu’à 3,25 millions d’euros de bonus en fonction des performances du BVB en Ligue des champions, en Bundesliga et en Coupe d’Allemagne, ainsi que des performances individuelles de Füllkrug.

Le Borussia Dortmund composte son billet dans le groupe du PSG

L’attaquant allemand, qui a inscrit cinq buts en 13 matches de Bundesliga cette saison, a déjà contribué aux bons résultats du Borussia Dortmund. Le club de la Ruhr est actuellement quatrième du championnat allemand et il occupe la tête de son groupe en Ligue des champions. Il est le seul des quatre clubs (avec le PSG, Newcastle et l’AC Milan en plus), à être avant la dernière journée, certain de se qualifier.