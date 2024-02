La Vache qui rit revient dans la caravane du Tour de France

Les fromages de la Vache qui rit reviennent sur les routes du Tour de France.

Un nouveau sponsor rejoint la caravane du Tour de France. Amaury sport organisation annonce jeudi matin, la signature d’un partenariat avec la Vache qui rit, la marque de fromages du groupe Bel devenant à cette occasion un fournisseur officiel de la Grande boucle.

90 ans après, la Vache qui rit revient sur le Tour de France

Après une absence de plusieurs années et 90 ans après sa première association avec la course, La Vache qui rit fait son grand retour sur le Tour de France. La marque sera présente avec sa caravane « La France qui rit », qui sillonnera les routes du pays tout au long du parcours. Des animations, des dégustations et de nombreuses surprises attendent les spectateurs et téléspectateurs de la Grande Boucle.

« Ce partenariat avec le Tour de France est une immense fierté », commente Anne-Sophie Carrier, directrice générale de Bel France. « Il symbolise notre engagement à créer des moments de joie et de partage avec l’iconique La Vache qui rit. Notre marque patrimoniale, accessible et populaire, aura un rôle à jouer: Célébrer la France qui rit et embarquer tous les Français dans une expérience à la fois drôle, sportive et savoureuse. »

« Comme pour le Tour de France, tout le monde connaît La Vache qui rit, poursuit le patron du Tour », Christian Prudhomme. « Nous sommes ravis de ce retour car elle tient une place à part dans le cœur des Français et incarne parfaitement les valeurs du Tour. Avec La Vache qui rit, le mois de juillet s’annonce sous le signe du rire et de la célébration populaire. »

Un cyclosportive pour accompagner le retour de la marque dans le vélo

La marque de portions fromagères a mis en place un dispositif ambitieux pour célébrer son retour sur le Tour de France. Le point d’orgue sera la cyclosportive La Vache qui rit, qui se déroulera les 25 et 26 mai prochains à Lons-le-Saunier, berceau jurassien de la marque.