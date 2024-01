La skieuse Clarisse Brèche rempile avec Bonneval

L’eau minérale Bonneval reste fidèle à Clarisse Brèche.

La skieuse savoyarde membre de l’équipe de France, Clarisse Brèche, renouvelle son engagement avec l’eau minérale Bonneval. Cette alliance repose sur des valeurs partagées et dans la volonté de la marque d’asseoir son positionnement en Savoie et au profit du sport, une composante chère à la région.

Bonneval reste un partenaire de Clarisse Brèche

« Je suis très heureuse que le partenariat entre Bonneval et moi continue », se félicite par communiqué Clarisse Brèche. « Je suis fière de représenter une si belle marque avec des valeurs communes, savoyarde à 100%, naturelle, soucieuse de l’environnement. Je remercie Bonneval de continuer à me soutenir malgré des moments plus compliqués comme cet hiver, et j’ai hâte que l’histoire perdure ».

Le logo du sponsor visible sur le casque

Les détails de l’association ne sont pas connus, ni sur la durée de l’extension, ni sur les détails de la visibilité offerte par la skieuse à son partenaire commercial. Simplement peut-on voir qu’elle ne portera le logo sur son casque dans les épreuves de slalom où elle rayonne principalement.