La Ligue des champions recrute Linkin Park pour sa finale

Le groupe Linkin Park animera la mi-temps de la prochaine finale de la Ligue des champions.

L’UEFA a annoncé une tête d’affiche prestigieuse pour le show d’ouverture de la finale 2025 de la Ligue des champions. Le groupe californien Linkin Park se produira le 31 mai à l’Allianz Arena de Munich, avant le coup d’envoi de la rencontre.

Selon The Sun et RadarOnLine, la formation américaine interprétera ses tubes emblématiques comme « One Step Closer » et « Papercut », ainsi que des titres issus de son nouvel album. Une prestation qui s’inscrit dans le cadre de leur tournée mondiale « From Zero World Tour », débutée au Mexique en janvier.

Le retour de Linkin Park sur scène, huit ans après le décès de son ancien leader

Le groupe, qui a connu un nouveau souffle avec l’arrivée de la chanteuse Emily Armstrong en remplacement du regretté Chester Bennington, se compose désormais de Mike Shinoda (chant, multi-instruments), Brad Delson (guitare), Dave Farrell (basse), Joe Hahn (DJ), et Colin Brittain (batterie).

Cette programmation succède à celle de Lenny Kravitz, qui avait assuré le spectacle lors de la finale 2024 à Wembley, remportée par le Real Madrid face au Borussia Dortmund.