La Groupama-FDJ prolonge et étend son partenariat avec Julbo

La collaboration se poursuit entre Julbo et la Groupama-FDJ.

Partenaires depuis la saison dernière, l’équipe cycliste Groupama-FDJ et la marque Julbo ont prolongé leur partenariat en l’étendant à la fourniture des lunettes en plus des casques que la marque jurassienne fournit à l’équipe professionnelle de Marc Madiot.

Julbo fournira les lunettes en plus des casques

« Désormais, l’ensemble des coureurs de l’équipe UCI WorldTour mais aussi de la structure Continentale portent casques et lunettes que nous développons dans nos locaux, ici à Longchaumois dans le Jura », détaille Christophe Beaud, le président et patron de Julbo. « Cette première année au cœur du cyclisme professionnel nous a permis d’emmagasiner de précieux retours d’expériences qui permettront d’élaborer des gammes futures encore plus performantes. La proximité géographique avec le Pôle Performance basé à Besançon nous permet d’être encore plus réactif et d’avancer de concert avec un but : la performance. La saison 2023 a été une réussite. A nous d’écrire la suite et je sais qu’elle sera belle. »

Partenaires de l’équipe Groupama-FDJ et de son leader David Gaudu

Julbo compte aussi des coureurs de l’équipe pour ambassadeurs individuels, à l’instar de David Guadu qui entame sa quatrième saison de collaboration. D’autres, comme le rouleur Clément Davy, participent au développement des produits de la gamme.